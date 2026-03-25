Reitera Alcaldesa que Mazatlán tendrá derrama económica de más de $2 mil millones en Semana Santa y de Pascua

Una derrama económica de cerca de 2 mil 30 millones de pesos es la que tendrá Mazatlán durante el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, en la Semana Mayor se tendrá una ocupación hotelera de 85 por ciento, reiteró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos listos y con una muy buena proyección en cuanto a lo que se refiere a los turistas que nos van a estar visitando en esta temporada de Semana Santa y Semana de la Moto, hay una proyección de un 85 por ciento de ocupación hotelera, hay una proyección de turistas nacionales e internacionales que estarán visitando el puerto”, añadió Palacios Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Y bueno, sabemos que somos de la preferencia de los destinos turísticos a nivel nacional e internacional por nuestro Centro Histórico, por las actividades culturales, por las actividades también artísticas que van a haber, también deportivas que tendremos aquí en Mazatlán y no hay que perder de vista que durante esta temporada también tendremos presencia se cruceros”.

Precisó que en estas dos semanas seis cruceros estarán visitando este puerto, son alrededor de 20 mil personas que dejarán una derrama económica de cerca de 30 millones de pesos, además a la Semana de la Moto vendrán unos 13 mil motociclistas y solamente de esto último se espera una derrama económica de cerca de 800 millones de pesos.

“Y bueno, en general la Semana Santa más de mil 200 millones de pesos de derrama económica, así es que esa es la importancia y la relevancia que esa derrama económica se vea reflejada en los bolsillos de las familias mazatlecas y nosotros como autoridad municipal vamos a estar en coordinación con la Mesa Interinstitucional para estar muy atentos y que se lleve toda la Semana Santa con orden y con tranquilidad”, recalcó la Presidenta Municipal.

También dio a conocer que la mañana del próximo sábado se dará en este puerto el banderazo de arranque del Plan Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, en el que participarán más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate.