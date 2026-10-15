$!Reitera Alcaldesa que se reforzará la estrategia de prevención en Mazatlán

Ante la ola de violencia que no cesa en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló una vez más que se acordó reforzar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para ampliar las acciones de la Estrategia Nacional de Atención a las Causas. A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad desde la prevención y la atención a las causas de la violencia, Palacios Domínguez participó en una reunión de trabajo con alcaldes y alcaldesas de todo el País, encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y funcionarios del Gobierno federal. Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, se acordó reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para ampliar las acciones de la Estrategia Nacional de Atención a las Causas, mediante programas y actividades que generen mayores oportunidades de desarrollo, particularmente para niñas, niños y jóvenes.

La Presidenta Municipal destacó que Mazatlán continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa para fortalecer la recuperación de espacios públicos, impulsar el deporte, ampliar las actividades culturales y promover acciones educativas que contribuyan a la prevención de la violencia y a la construcción de entornos más seguros. “Estamos convencidos de que la seguridad también se construye atendiendo las causas de la violencia. Por eso, seguiremos sumando esfuerzos con la Federación y el Estado para llevar más deporte, más educación, más cultura y más oportunidades a nuestras colonias y comunidades. Queremos más bienestar y seguridad para todas y todos”, expresó Palacios Domínguez. Asimismo, señaló que estos acuerdos permitirán dar continuidad a los trabajos que ya se desarrollan en Mazatlán, con especial atención a los sectores que requieren mayores oportunidades de desarrollo y espacios de convivencia comunitaria como son los jóvenes.