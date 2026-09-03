Reitera Alcaldesa que se trabaja todos los días para contrarrestar la racha de violencia en Mazatlán

Ante el incremento de la violencia que se vive de julio a la fecha en Mazatlán, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, reiteró que se trabaja todos los días para contrarrestar esta problemática, incluso a ella, su camioneta y a sus escoltas los han revisado los elementos militares.

“Pues nosotros seguimos trabajando todos los días, por eso venimos a la Mesa de Seguridad, por eso hay estrategias que todos los días los altos mandos están moviendo, ustedes pueden ver que se mueve todos los días, que hay filtros todos los días”, añadió Osuna Zavala.

“Ahorita no sé si ya se dieron cuenta que en todos los semáforos está la Defensa, de hecho a mí ya me ha tocado, ayer fue como la quinta vez que me volvieron a revisar a mí, la camioneta, mis escoltas, está muy fuerte la revisión de todos”.

Ante la racha violenta que en julio terminó con cerca de 36 asesinatos en este municipio y que agosto cerró con 12 feminicidios y cerca de 61 personas asesinadas, dijo que son cosas que pasan y se está en una situación delicada y que van a seguir sucediendo hechos, pero ojalá no sea así.

“Pues son cosas que pasan, o sea, hay que entender que estamos en una situación delicada y que van a seguir sucediendo cosas, esperemos que no, pero las estrategias sí son fuertes, están muy fuertes”, agregó este jueves en entrevista con personal de medios de comunicación tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, que se realizó en el Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C 4, en este puerto.

Ante los rumores de la posible renuncia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez y del director operativo de la Policía Municipal tras el ataque a balazos la mañana del miércoles en contra del director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado y de su acompañante, que resultaron con lesiones por esquirlas y rozones, dijo que dicho funcionario sigue en su cargo.

“Ahorita por lo pronto el Secretario Othoniel está en su lugar y el director también, estamos analizando porque esa parte me toca como Presidenta Municipal”, expresó.

Tanto la Presidenta Municipal como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, manifestaron que el despliegue que se tiene actualmente de cerca de 6 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno es interinstitucional, todos están trabajando en equipo.

Recalcó que todavía no se sabe el motivo del ataque contra los dos servidores públicos de Protección Civil porque todavía la Vicefiscalía de Justicia en la zona sur del estado no les ha comentado.

La seguridad es un trabajo de todos los días y se tiene que estar pendientes de ello, por eso se hacen las Mesas de Seguridad donde se analizan todos los sucesos que se dan a diario y en el caso de la agresión de la mañana del miércoles toda la investigación debe ser parte de la carpeta de investigación y de inicio se ha dicho que se debe permitir a que se desarrolle para no generar ningún tipo de especulación, añadió Osuna Zavala y Ríos Pérez.

“Hay que dejar que la Vicefiscalía haga su trabajo”, expresó la Presidenta Municipal interina.