Reitera Alcaldesa que seguridad se refuerza todos los días en Mazatlán

Ante los hechos de violencia que prevalecen en Mazatlán como el hallazgo la mañana de este miércoles de los cadáveres de dos personas al sur de la ciudad, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que la seguridad se refuerza todos los días en este municipio.

“Todos los días trabajamos en la Mesa de Construcción de Paz, aquí ustedes pudieron conocer a Judith Martínez, quien es la coordinadora de estas mesas y todos los días revisamos, hacemos el diagnóstico de cómo está el mapa de calor en Mazatlán y vamos justamente a esas colonias, reforzamos con elementos”, añadió en entrevista.

“Tenemos diferentes elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno trabajando activamente aquí en Mazatlán y se refuerza día con día en los lugares que es necesario, además decirles que contamos con diversos operativos que ya están activos actualmente para diferentes situaciones como lo es el Código Azul para los cruceros, el Operativo Baluarte (en parte del áreas turística), el Operativo Déjate Ver, que es el operativo para vehículos”.

Además se tiene el Operativo Cero Tolerancia y muchos otros más que se monitorean todos los días, se busca dar los mejores resultados y se refuerzan las áreas que tienen que reforzar, agregó.

“Justamente empezamos el día de hoy (las Jornadas de Paz en Mazatlán) en una colonia, Pradera Dorada, que estamos buscando que se generen mejores condiciones aquí de paz, de tranquilidad porque son alrededor de 18 mil habitantes los que conforman las 7 Praderas, van a estar los compañeros Sembradores de Paz tocando casa por casa para invitar a las personas, a vecinas y vecinos de Pradera Dorada que visiten los diferentes módulos que están aquí puestos al servicio de todos el día de hoy y el día de mañana”, explicó.

“Entonces vamos a estar visitando diferentes colonias, cada semana les vamos a estar informando qué colonias se van a estar visitando, quisimos empezar por ésta que es tan amplia, que se tiene aquí la fuerza trabajadora de Mazatlán y bueno, también compartirles que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad tenemos las acciones de buscar que las niñas, niños y jóvenes participen en estas Jornadas de Paz”.

Fue cerca de las 7:50 horas de este 27 de mayo cuando se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida con visibles huellas de violencia en un camino de terracería que va de la Carretera Internacional 15 México-Nogales hacia una bloquera ubicada frente al Centro Penitenciario El Castillo, al sur de Mazatlán,

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para las diligencias de ley y en espera de ser identificados y entregados a sus familiares, mientras que de las investigaciones se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.