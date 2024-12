Reitera Bomberos de Mazatlán llamado a no usar veladoras para evitar incendios

A no usar veladoras para prevenir incendios como los dos que se registraron en domicilios el pasado Día de Muertos, llamó nuevamente el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

”Recomendamos no usar veladoras, hay que cambiarlas por otra alternativa que no sea una veladora o que no sea una flama activa, porque así tú la uses con precaución la veladora tiende a provocar incendios y no aprendemos de ello”, agregó en entrevista este miércoles tras el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes en Mazatlán.

”Ya ves el Día de Muertos tuvimos dos incendios de casa habitación por veladoras y esta vez no queremos tener otra vez, por eso le decimos a la gente no usarlas, y en cuestión de las luces navideñas comprar luces certificadas, eso es bien importante, pero la gente a veces no nos cree, son un poquito más caras, pero al final son más seguras y en cuestión de los pinos si vas a comprar un pino natural hay que revisar que sea retardante al fuego y si vas a comprar un pino natural hay que revisar la etiqueta amarilla, la etiqueta amarilla nos dice cada cuándo lo tenemos que irrigar para que no se seque tan rápido y no quede tan vulnerable al fuego”.

Reiteró que las anteriores son recomendaciones que siempre hacen, así como la revisión de la instalación eléctrica y de la instalación de gas son muy importantes para cuidar de la seguridad de las familias.

Para prevenir percances vehiculares en carreteras recomendó que antes de salir a las mismas deben checar las condiciones de su unidad con un mecánico de confianza o un taller certificado, principalmente el sistema eléctrico y el sistema de combustión para que estén en óptimas condiciones, pues generalmente si se viaja a largas distancias en un vehículo que no revisaron tiende a fallar y eso puede provocar que se incendie o que tenga una falla en frenos y que también se tenga un accidente vehicular.

”En estas fechas la gente anda alegre y consume bebidas alcohólicas y hay gente que viene y nos visita, que no conoce las vialidades también, entonces esos son los dos factores más importantes para que haya un accidente vehicular, entonces no queremos actuar, no queremos actuar estar rescatando a alguien, mejor hay que prevenirlo”, continuó.

Recordó que el año pasado en esta temporada de fiestas decembrinas sí se registraron incendios por uso de pirotecnia, el 24 de diciembre del 2023 se atendieron 32 emergencias en el día y cuatro de ellas fueron por pirotecnia.

”El llamado es a no usar la pirotecnia, traemos una Campaña Festeja Seguro que dice no a la pirotecnia, igual Protección Civil, pero ,los papás le siguen comprando pirotecnia a sus hijos, entonces evitemos esta práctica porque también el año pasado hubo dos lesionados en el estado por pirotecnia, uno de ellos un niño, y un adulto”, reiteró Robles Chávez.