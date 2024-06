“Es una queja en contra de la directora del Instituto, es personal por su falta del desempeño que tiene, ese es el objetivo (pedir su destitución) porque no nada más lo creemos, lo afirmamos que no está capacitada para atender, ni siquiera para las mujeres porque también ha habido quejas”, dijo.

“Desafortunadamente hay personas que no queremos hacer lo correspondiente que es ir a estar haciendo todos los protocolos, todo es dar las vueltas, perder tiempo, perder trabajo y es válido, pero como colectivo y como cosa personal ya no estamos dispuestos y dispuestas a seguir dejando pasar por alto, porque al final de cuentas son funcionarios públicos, ya no es la opinión de cada persona porque cada persona opina, siente y vive diferente y desde ahí viene el respeto”.

Paola Cazares reiteró que el día de la manifestación dejaron muy en claro en la reunión con la comisión de funcionarios municipales que se les asignó que la petición era la destitución de la directora del Immujer.

“Sí nosotros dejamos muy en claro en la reunión que tuvimos con la comisión que se nos asignó, que la petición era la destitución de la doctora (Rodríguez Choreño), eso sigue en pie, y también dejamos muy en claro y sobre la mesa que tenemos conocimiento de que el Órgano Interno no tiene la facultad para poder destituir a la doctora”, dijo Paola Peraza.

Recalcó que si no sucede la destitución la comunidad trans también tiene preparadas acciones en la marcha del Orgullo Gay que se realizará el 22 de junio, porque no nada más es un desfile, un festejo, hay mucho que festejar, pero desafortunadamente se tiene mucho todavía por qué luchar.

Por su parte el Alcalde expresó en entrevista por separado que es un asunto que está muy claro y plasmado a través de un video, se está analizando ya en el Órgano Interno de Control que tiene que dar un resolutivo al respecto.

“Y nosotros en el derecho que ambas partes tienen, tanto el colectivo o los ofendidos como la directora pues vamos a apegarnos a lo que el Órgano Interno de Control nos indique sobre el resolutivo que habremos de esperar en los próximos días, me dice que va bien, que va rápido y una vez que tengamos ese resolutivo vamos a actuar conforme a lo que establezca el Órgano Interno de Control”, enfatizó González Zataráin.

“Porque lo otro son cosas de un bando y otro buscando quién tiene la verdad, quién tiene la razón, el asunto es que aquí hubo ahí una intervención equivocada, desde mi punto de vista sigo sosteniendo eso, no debió haber sido, lo hemos dicho siempre y lo sostengo, y que por supuesto un funcionario no puede hacer eso, lo puedes hacer como ciudadano, pero no como funcionario, yo insisto mucho ese tema, de tal manera que hay que esperar el resolutivo y ya actuaremos, para no agregarle ahí un ingrediente más a ésto”.