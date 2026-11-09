Reitera Gobernadora compromiso de los gobiernos de Sinaloa y federal de no descansar hasta que se consiga la paz

Hay un compromiso de los gobiernos del Estado y federal de no descansar hasta que se consiga la paz en la entidad, reiteró la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

“No hay que olvidar el contexto en el que nos encontramos producto de una conflictiva entre grupos delictivos y esto ha generado también que el Gabinete de Seguridad, tal como ellos ya lo anunciaron, todos los días revisan estrategia, porque así como se mueve también la estrategia de los generadores de delincuencia implica que todos los días se esté revisando”, continuó Domínguez Nava.

“Y lo que hoy hemos vivido públicamente de este acuerdo que hemos suscrito habla de la necesidad de reforzar el equipamiento tecnológico para la inteligencia, la investigación y por otro lado también el equipo táctico que tienen que tener nuestras policías estatales y municipales”.

Lo anterior lo manifestó tras la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que realizaron integrantes del Gabinete de Seguridad federal con el Gobierno estatal y municipal de Mazatlán.

“Lo que reiteramos es que hay un compromiso del Estado de Sinaloa y del Gobierno de la República de no descansar hasta que consigamos la paz duradera y regresemos las condiciones de seguridad”.