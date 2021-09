El abasto de agua se normalizará hasta el próximo viernes, en el transcurso de la semana se mejorará paulatinamente la producción y la distribución, reconoció Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Dijo que si bien desde ayer lunes a las 14:30 horas se terminó la obra para llevar agua desde el dique 3 a los diques 4, 5 y 6 para hacerla llegar hasta la Planta Potabilizadora Los Horcones, lo cierto es que eso no es la varita mágica para resolver el problema, sino el inicio para hacerlo.

El desabasto de agua empezó el domingo 29 de agosto, cuando se paró la Planta Potabilizadora Miravalles y se redujo la producción en la Planta Potabilizadora Los Horcones, porque las lluvias provocadas por el huracán Nora arrojaron lodos, piedras y basura orgánica a las mismas, lo que ponía en riesgo los equipos.

Y se agravó cuando el lunes 30 por la tarde se rompió un canal del sistema de diques y canales que conducen el agua hasta la Planta Potabilizadora Los Horcones, que lleva el mayor peso de producción en la Ciudad, y esta quedó a su mínimo, bajando de 2 mil 100 litros por segundo a entre 300 y 600 litros por segundo.

El domingo 5 de septiembre se inició la instalación de los tubos y se colaron con concreto para fijarlos y hasta el lunes 6 se empezó a pasar agua del dique 3 hacia el resto. El desabasto hizo crisis en esos días, hoy martes hubo bloqueos de calles para exigir agua en la Colonia Benito Juárez y cientos de negocios han cerrado porque no pueden operar sin agua.

Núñez Gutiérrez indicó que con la obra de conexión a través de cinco tubos de 20 pulgadas, ya se llenó el dique 4, pero todavía no están a su capacidad el 5 y el 6, que es el que alimenta la potabilizadora, por lo que apenas la producción es de 350 litros por segundo, aún el déficit es de mil 750 litros por segundo, en esa planta.

Los ayuda, señaló, que tienen los 700 litros por segundo de Miravalles, que les ha permitido alimentar los tanques Valles del Ejido, y a su vez enviar agua al Tanque 5000, de Flores Magón, que tiene una línea directa hasta la zona de Emerald Bay; y el Tanque Pacífico. Todavía en diciembre del año pasado Mazatlán solo tenía una planta potabilizadora.

En éste momento, dijo, 200 de las 415 colonias de Mazatlán tienen agua, quizá sin presión para llenar tinacos, pero sí para cubrir las necesidades básicas.

Dijo que están apresurando la llegada de agua a los diques alimentándolos con mangueras, pero será hasta el miércoles cuando se alcance una producción de 700 litros por segundo, el jueves quizá se llegue a la normalidad la producción y el viernes se refleje la distribución en todas las casas de la Ciudad, para que puedan abrir una llave y el agua salga de la misma.

Aclaró que la Jumapam no está llevando agua en pipas a ninguna colonia, pues prefieren tomar agua de los rebombeos para llenar los tanques elevados de zonas como Santa Fe, con un tanque de 30 mil litros, y que desde ahí se distribuya el agua a las viviendas.

“Es mucha la presión, es una de las cargas más pesadas que nos ha tocado como administración, quiero que quede muy claro que la infraestructura de Jumapam está al 100 por ciento, no es una culpa de Jumapam, es un canal que le pertenece a Conagua, Jumapam le compra el agua a Conagua y es quien tuvo la falla, a pesar de ello, tuvimos que ayudar por la presión tan grande.

“Eso tiene que quedar muy claro porque la gente nos crucifica, nos maldice y no es de Jumapam, si fuera de Jumapam quizá habría actuado diferente”, reiteró.

El funcionario dijo que quizá este sea un parteaguas para aprender a apreciar el líquido, un ensayo del futuro, cuando será más escaso, una forma de alertar de la necesidad de cuidar el agua, y de cuidar a la propia Jumapam, pagando los recibos a tiempo para que opere en condiciones óptimas.

Porque, dijo, hay ahorita miles de personas que están pagando un garrafón en 50 pesos, pero nunca se acercan a pagar sus recibos, de tal forma que la cartera vencida de Jumapam es de 390 millones de pesos.

Llamó a los piperos y purificadores de aguas a no abusar y no lucrar con la necesidad, pues han sabido de quienes venden un garrafón a 50 pesos y una pipa a 3 mil pesos, cuando los precios normales pueden ir de los 20 a los 700 pesos, respectivamente.

BUSCARÁN SOLUCIONES A FUTURO

El gerente general de Jumapam dijo que con la experiencia que les ha dejado el paso del huracán Nora podrán presentar un proyecto emergente para la construcción de una batería de pozos artesianos con capacidad de captar entre 800 y mil litros por segundo, mismos que podrían entrar en operación solo en los casos cuando el agua de la presa Picachos no llegue a las plantas potabilizadoras.

“Tendría que ser una obra federal, Jumapam no tiene capacidad para hacerla, pero tampoco podía plantearla porque no se había presentado un escenario como el que se vive ahora, no podemos depender de una sola velita”, dijo.

El funcionario señaló que los pozos de captación de San Francisquito y El Pozole, de los que todavía hace menos de 10 años se abastecía la Ciudad, fueron cerrados porque ya no sirven, se azolvaron o tiene sustancias dañinas para la salud. Anteriormente solo tenían ferromanganeso que le daban un color amarillento al agua potabilizada.