Reitera Protección Civil de Mazatlán llamado a no comprar pirotecnia a sus hijos para prevenir incidentes

A no comprar productos pirotécnicos a sus hijos para prevenir que resulten lesionados o algún otro incidente y checar el horno de la estufa que esté en buenas condiciones antes de utilizarlo en Navidad y Año Nuevo, reiteró el llamado el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Estamos haciendo recomendaciones a los padres de familia a que eviten comprarle este tipo de artefactos a los niños”, agregó tras manifestar que hasta el martes se habían asegurado en Mazatlán cerca de 25 kilos de productos pirotécnicos de trueno.

“También se están retirando algunas cebollitas que de una u otra manera eso corresponde también regularlo lo que es Comercio por el tema de la vía pública”.

Dio a conocer que en el transcurso del fin de año se van a reforzar estos operativos junto con Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Comercio con el objetivo de que no se tenga un incidente por este tipo de productos, principalmente el de trueno que es el que más daño pudiera hacer a los niños.

También recomendó tener mucho cuidado con el manejo de los hornos tanto en esta Navidad como el Fin de Año, es importante cerrar la válvula de gas una vez que termine de utilizarlos para que vayan a degustar su cena y cumplir con las medidas de seguridad correspondientes como el tener extintor en casa, regulador de alta presión para el tanque de gas y la manguera correspondiente para una línea segura en casa.

Reiteró que antes de prender el horto de la estufa se debe checar que ésta se encuentre en buenas condiciones para que puedan encender, hacerle una revisión completa como debe de manera periódica una o dos veces al año.