Reitera Secretario del Ayuntamiento que se hace valer el amparo para que no sea clausurado el basurón municipal de Mazatlán

Se está haciendo valer el amparo para que no sea clausurado el basurón municipal de Mazatlán en ningún momento, reiteró el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, tras la colocación de una lona de clausura que colocó en la puerta del lugar la Profepa la tarde del miércoles.

“Nosotros estamos haciendo valer nuestro amparo, tenemos un amparo y no hay vuelta de hoja, por eso ellos no pueden clausurar en ningún momento”, añadió Ríos Pérez en entrevista luego de que la tarde del pasado miércoles dio a conocer junto con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, la existencia de ese recurso legal con fecha del 25 de junio.

Por ello tanto el miércoles como este jueves reiteró que no procede la clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la tarde del 1 de junio a ese lugar ubicado en el Ejido de Urías, al sur de Mazatlán, donde inició un incendio desde el pasado jueves y se prevé que este 2 de junio quede totalmente extinguido.

“El fuego en sí está prácticamente apagado, sin embargo, hace falta el trabajo de la tierra que es estar sepultando y ese es el ínter de que nos está generando mucho humo, pero ya está prácticamente (apagado)”, expresó Ríos Pérez.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dio a conocer la mañana de este jueves que aún quedaba un poquito de lumbre, pero se prevé finiquitarlo este mismo día y ya el trabajo fuerte para finiquitar al 100 por ciento la emergencia del basurón se hace un trabajo de maquinaria pesada que ya está laborando y ya se está haciendo un corte de balastre para hacer terraplenes y sofocar las fumarolas que se tienen.

“Nosotros esperamos el día de hoy ya poder finiquitar lo que es la emergencia y ya entregar el espacio a lo que es Servicios Públicos y ya tendrían que determinar el tema del residuo cómo lo van a estar moviendo ellos dentro, que son los responsables”, continuó Osuna Tirado.

Añadió que en las labores para sofocar el fuego en el basurón han trabajado cerca de 100 personas de Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos, Protección Civil, Servicios Públicos, Obras Públicas Municipales y algunas pipas particulares que está apoyando, hoy seguirá la misma fuerza hasta que ya quede finiquitado y se entregue el espacio a Servicios Públicos Municipales para que lo siga administrando.

También precisó que tras la colocación del sello de clausura en la puerta del basurón por parte de la Profepa, el personal de esa dependencia federal ha permitido el ingreso y salida de elementos de instituciones de emergencia que atienden el incendio en ese lugar sin ningún inconveniente.