$!Reiteran llamado a celebrar la llegada del Año Nuevo sin realizar disparos al aire

En vísperas de la llegada del Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró el llamado a la población a celebrar esta fiesta sin realizar disparos de proyectiles de armas de fuego al aire para prevenir que alguna persona resulte lesionada o pierda la vida.

Dicha práctica constituye un delito y trae consecuencias irreparables, añadió la SSPM en un comunicado de prensa con fecha del lunes 29 de diciembre sobre la campaña ¡Celebra sin disparar! que se realiza en este periodo de fiestas decembrinas y de Año Nuevo.

“La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hace un llamado de concientización a la ciudadanía sobre el uso de armas de fuego durante las celebraciones por Año Nuevo, además pone a disposición las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 para que se reporte de manera oportuna este delito.