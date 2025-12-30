$!Reiteran llamado a celebrar la llegada del Año Nuevo sin realizar disparos al aire

En vísperas de la llegada del Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró el llamado a la población a celebrar esta fiesta sin realizar disparos de proyectiles de armas de fuego al aire para prevenir que alguna persona resulte lesionada o pierda la vida.
Dicha práctica constituye un delito y trae consecuencias irreparables, añadió la SSPM en un comunicado de prensa con fecha del lunes 29 de diciembre sobre la campaña ¡Celebra sin disparar! que se realiza en este periodo de fiestas decembrinas y de Año Nuevo.
“La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hace un llamado de concientización a la ciudadanía sobre el uso de armas de fuego durante las celebraciones por Año Nuevo, además pone a disposición las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 para que se reporte de manera oportuna este delito.
“En ese sentido, se ha promovido la campaña ¡Celebra sin disparar! para concientizar a los sinaloenses a través de redes sociales sobre esta práctica que deja resultados irreparables. Asimismo, se reitera que la portación ilegal de armas de fuego y el empleo de las mismas constituye un delito del fuero federal”, añadió.
La SSP Sinaloa reiteró el llamado a la población para que reporte a la Línea de Emergencias 911 la portación y uso de armas de fuego, así como los disparos al aire para prevenir afectaciones a las humanidades, demás seres vivos y el patrimonio.
A nivel estatal y municipal se mantiene la aplicación del Plan Operativo de Seguridad Guadalupe Reyes, en el que participan a nivel estatal más de 12 mil elementos de instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate.
En el municipio de Mazatlán en ese operativo participan más de 2 mil 500 elementos.