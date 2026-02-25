Relación Iglesia-Estado es respetuosa y en cada entidad tiene sus variantes: Obispo de Mazatlán

Al conmemorarse los 100 años de que se suprimió el culto religioso en México que derivó en la Guerra Cristera, actualmente la relación de la Iglesia Católica con el Estado es respetuosa en general y en cada entidad tiene sus variantes, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Formalmente está el marco jurídico que se reconoce la situación de la Iglesia y en cada estado tiene sus variantes, pero se puede decir que en general es una relación respetuosa, a veces algo lejana, lo cual no deja de tener también su calidad positiva porque se salvaguarda más la naturaleza de las instituciones”, añadió.

“Va dependiendo ya de cada Gobierno y de cada Municipio, hay por ejemplo presidentes municipales que sí se acercan bastante a los párrocos y hay algunos que no se acercan casi nada, pero no hay obligación de hacerlo, en general hay cierto alejamiento, desde que llegó el partido de Morena prácticamente así ha sido y donde están digamos otros partidos hay una relación como más cercanía, pero no hay nada, digamos, anómalo porque lo básico del sistema jurídico se cumple en general”.

En entrevista añadió que sí alguna vez a un ministro de culto lo han querido reprender por alguna expresión, pero ya son interpretaciones de la ley.

“Y nosotros creemos que sí se pueden expresar opiniones de la vida pública y de la situación de México con respeto, con tolerancia y al mismo tiempo manifestando que no es un dogma de fe, sino es una opinión, a veces eso generalmente se respeta y se deja escuchar, alguna vez, ya rara más bien, en algún lugar, en algún Estado, en algún Municipio llega haber quejas o situaciones”, continuó.

“Por ejemplo ahorita está en el Estado de Durango recientemente esta semana pasada el señor Arzobispo se pronunció en contra del aborto con algunas expresiones y ha molestado a algún partido político, no Morena, sino el Verde Ecologista y ellos han hecho un escándalo de denuncia y que lo van a denunciar, etcétera, entocnes esas situaciones se dan, no se sabe ni con quién va surgir, puede surgir con el Gobernador, con el Presidente Municipal, con algún partido político, algún empresario a veces también, pero en general se peude decir que en Sinaloa se cumple formalmente la Ley y que estamos en paz y que hay relaciones respetuosas”.

También recordó que hace 100 años la Constitución Política del País prácticamente se ignoró que existiera en México la Iglesia Católica y todas las demás, por lo que ante la ley no existían y eso fue muy lamentable y cuando querían aplicar la ley estrictamente siempre se causaba malestar porque tenía un tono persecutorio.

“Pero por eso se suscitó en 1926 el conflicto religioso (de la Guerra Cristera en México) y se hizo una componenda al estilo México en 1929, nada escrito, todo de palabra, el Gobierno se comprometió que no iba a aplicar las leyes en materia religiosa y la Iglesia se comprometió que iba a abrir los cultos, entonces en promesas y palabras”, continuó.

“Y no se arregló la situación jurídica de la Iglesia hasta con el Presidente (de la República Carlos) Salinas de Gortari en 1992 que mandó una iniciativa donde se reformaba el artículo 130 constitucional que es donde está la materia religiosa y donde se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia con derechos y obligaciones y también la personalidad de los ministros de culto que no estaban reconocidos sino estaban como en la clandestinidad, decían que había una similitud entre el ejercicio de la prostitución, valga la pena decirlo, y la vida religiosa de la Iglesia, es decir, no estaban acreditadas jurídicamente”.

También dio a conocer que por la conmemoración de los 100 años de la Guerra Cristera en el País, a partir de la misa de las 12:00 horas de este jueves 26 de febrero se van a exponer en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción 13 reliquias, lo que durará una semana y después pasará a la Iglesia de María del Mar y de ahí a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para estar cuatro días en cada una.

“La intención es agradecer a Dios por nuestros santos, nuestros mártires e inspirarnos en su ejemplo de coherencia y de fe y una fidelidad hasta la muerte”.

Entre las reliquias que estarán en la exposición se encuentran la de San José Sánchez del Río y la del Beato Anacleto González Flores, entre otras, dio a conocer el Obispo.