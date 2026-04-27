$!Relanzan APP Mujer Segura MZT y nueva imagen de la página del Instituto Municipal de las Mujeres, en Mazatlán

La APP Mujer Segura MZT, con lo que se busca generar seguridad para todas las mujeres de Mazatlán, fue relanzada la tarde de este lunes en un evento donde también se presentó públicamente la nueva imagen de la página electrónica del Instituto Municipal de las Mujeres.
"Estamos en presencia de un relanzamiento de una aplicación que busca generar seguridad para todas nuestras mujeres, hace algunos meses presentamos ya en este mismo espacio esta aplicación que se llama Mujer Segura con un compromiso para todas: que ninguna mujer en Mazatlán enfrentara una emergencia sola", dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento realizado cerca de las 12:00 horas en la Sala de Cabildo.
"Hoy volvemos para renovar y fortalecer esta promesa que ya es una realidad, al día de hoy, a seis meses de su lanzamiento mil 200 mujeres ya están registradas en Mujer Segura, este número nos dice que vamos bien y también nos dice que tenemos que aprovechar esta aplicación de proximidad ciudadana y primera respuesta para atender el primer eje nacional de seguridad".
Por ello dijo ante decenas de estudiantes de bachillerato y personas invitadas que a partir de hoy Mujer Segura ya no es solamente una herramienta de respuesta ante emergencias.
"Ahora incluye un botón de marcación rápida para agendar asesorías legales o también asesorías jurídicas y psicológicas a través del Instituto Municipal de las Mujeres, porque la seguridad de una mujer no solamente empieza cuando hay una emergencia, empieza también cuando tiene un acceso rápido a orientación, acompañamiento, a alguien que escuche y le de respuestas, esto precisamente es el paso que estamos dando el día de hoy", recalcó.
"Y me alegra mucho dar este paso en presencia de todas ustedes queridas compañeras, queridas mujeres y también escuchar a nuestra Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete, dándonos más herramientas no solamente esta aplicación, para saber que tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo en temas de políticas públicas dirigidas especialmente para nuestras mujeres".
La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, dijo en su intervención en el evento que la implementación de estrategias tecnológicas como la amplificación Mujer Segura no es un tema menor, es una apuesta clara por la innovación, por la prevención, por ofrecer una reacción oportuna y es reconocer que la tecnología puede y debe ser una aliada, una manera de lograr salvar vidas, de generar confianza y de seguir construyendo espacios seguros para las mujeres.
"Estamos hablando de esta herramienta que permite reducir los periodos de respuesta y desde la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado celebramos esta iniciativa y hacemos también un llamado respetuoso a que este tipo de acciones se puedan implementar en otros municipios con alerta de violencia de género", continuó Chiquete Elizalde.
"Desde el 2027 tenemos la alerta de género en 5 municipios del estado de Sinaloa y tenemos que entender que el ámbito de la seguridad debe de seguir siendo una prioridad para las mujeres en todos los municipios y hoy Mazatlán nos está demostrando que sí es posible innovar, que sí se pueden hacer las cosas diferente y que sí sí se pueden tener soluciones desde el ámbito local".
Correspondió a la directora de Tecnologías e Innovación Pública del Gobierno Municipal, Laura Elena Rendón Sánchez, dar una explicación técnica sobre esta APP cuyas llamadas de atención de emergencias se atienden en C2 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras que para hacer una cita para atención legal o psicológica se reciben en horarios de trabajo del personal del Instituto Municipal de las Mujeres.
Mientras que Marcela Herrera, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, dio la bienvenida a los asistentes al evento donde mediante una broma de un supuesto incendio en la Sala de Cabildo se hizo una llamada de prueba al C2 de la SSPM, que en la misma comunicación se aclaró que era una prueba de llamada nada más, no un reporte real.