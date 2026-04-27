$!Relanzan APP Mujer Segura MZT y nueva imagen de la página del Instituto Municipal de las Mujeres, en Mazatlán

La APP Mujer Segura MZT, con lo que se busca generar seguridad para todas las mujeres de Mazatlán, fue relanzada la tarde de este lunes en un evento donde también se presentó públicamente la nueva imagen de la página electrónica del Instituto Municipal de las Mujeres.

"Estamos en presencia de un relanzamiento de una aplicación que busca generar seguridad para todas nuestras mujeres, hace algunos meses presentamos ya en este mismo espacio esta aplicación que se llama Mujer Segura con un compromiso para todas: que ninguna mujer en Mazatlán enfrentara una emergencia sola", dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento realizado cerca de las 12:00 horas en la Sala de Cabildo.

"Hoy volvemos para renovar y fortalecer esta promesa que ya es una realidad, al día de hoy, a seis meses de su lanzamiento mil 200 mujeres ya están registradas en Mujer Segura, este número nos dice que vamos bien y también nos dice que tenemos que aprovechar esta aplicación de proximidad ciudadana y primera respuesta para atender el primer eje nacional de seguridad".

Por ello dijo ante decenas de estudiantes de bachillerato y personas invitadas que a partir de hoy Mujer Segura ya no es solamente una herramienta de respuesta ante emergencias.

"Ahora incluye un botón de marcación rápida para agendar asesorías legales o también asesorías jurídicas y psicológicas a través del Instituto Municipal de las Mujeres, porque la seguridad de una mujer no solamente empieza cuando hay una emergencia, empieza también cuando tiene un acceso rápido a orientación, acompañamiento, a alguien que escuche y le de respuestas, esto precisamente es el paso que estamos dando el día de hoy", recalcó.