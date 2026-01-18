Relevo en Obras Públicas fue para mejorar la ejecución de las obras municipales: Alcaldesa de Mazatlán

El nombramiento de Martín Gallardo Noriega como encargado de la Dirección de Obras Públicas Municipales en sustitución de Cristina Ovalle Morales fue para mejorar la planeación y la ejecución de las obras municipales para obtener en el 2026 aún mejores resultados, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Lo que estamos buscando es mejorar la planeación y la ejecución de las obras municipales para que tengamos este 2026 aún mejores resultados, a la arquitecta Cristi Ovalle le agradecemos muchísimo, mientras estuvo al frente de Obras Públicas hizo un excelente trabajo, ahorita decirles que ella va a seguir colaborando con nosotros en otra dependencia”, añadió Palacios Domínguez en entrevista este domingo.

“Y ahorita estamos aquí con el encargado de Obras Públicas, el ingeniero Martín Gallardo, que ya tiene muchos encargos porque este 2026 queremos aún más maximizar todas las obras que necesita la ciudadanía y que tenemos ya en puerta para votar estos finales de enero un Plan de Obras Municipal que es muy ambicioso porque queremos abarcar tanto zona urbana como zona rural y cubrir las necesidades que pide la gente de Mazatlán”.

El cambio en Obras Públicas de Mazatlán se realizó tras la polémica de la construcción de bardas sobre la banqueta de la calle Leandro Valle, para colocar los medidores de energía eléctrica del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, las cuales finalmente fueron derribadas y se propone instalar dichos medidores y transformadores en el segundo piso o la azotea de ese inmueble donde el Gobierno del Estado invierte 23 millones de pesos para la rehabilitación de su sistema eléctrico.

La Alcaldesa manifestó que no hay ningún otro cambio de titular en dependencias de su gobierno.

En la entrevista al acudir al segundo Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo y al corte de listón inaugural de la rehabilitación del callejón Cruz Lizárraga y de el mural ‘Ecos de Sinaloa’, Palacios Domínguez reiteró que se va seguir apoyando a la zona rural de Mazatlán no solamente lo que se refiere a turismo.

“Como ustedes saben también el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo también es encargado de apoyar a los ganaderos, también a los que se dedican a la pesca, agricultores y en ese sentido decirles que el 2025 fue un año cargadito de apoyo para la zona rural con los 25 abrevaderos que hicimos”, continuó.

“También apoyamos, a través del Gobierno del Estado se dieron 20 toneladas de sorgo gavatero, también hicimos la Feria Ganadera en el Parque Central donde apoyamos a 30 ganaderos con 600 mil pesos, a los pescadores también se les brindó apoyo para gasolina en la temporada de veda y este 2026 vamos a seguir apoyando a todos estos sectores para que les vaya bien que eso es lo que buscamos, a la gente que se dedica a todos estos sectores económicos tan importantes y también seguir fortaleciendo a nuestra zona rural”.