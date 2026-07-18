$!Rememoran Gobierno de Mazatlán a Benito Juárez en su 154 aniversario luctuoso

Con el propósito de rememorar el legado y defensa de la soberanía que dejó al país en vida, el gobierno de Mazatlán conmemoró el 154 aniversario luctuoso del ex Presidente de México, Benito Pablo Juárez García, en una ceremonia cívica con invitados especiales.
El acto estuvo encabezado por la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna, junto a las corporaciones de Ejército Mexicano, Marina y Policía Municipal, quienes con respeto dedicaron una ‘Guardia de Honor’ y ‘Toque de silencio’ en honor a Benito Juárez.
Durante su mensaje, la alcaldesa interina llamó a mantener la legalidad y patriotismo que impregnó Benito Juárez a México durante su mandato, en el que lideró un respeto incondicional a la Constitución y a la independencia de las leyes nacionales ante gobiernos extranjeros.
“Juárez demostró que la independencia de un país no solo se protege con las armas, sino también con el respeto a la Constitución, la fortaleza de las instituciones y la unidad de su pueblo. Su firmeza permitió que México preservara su independencia política, así como reafirmar el principio que ningún gobierno extranjero podía decidir el destino de la nación”, expresó Osuna Zavala.
“La defensa de la soberanía que encabezó Juárez también significó proteger el derecho de los mexicanos a gobernarse por sus propias leyes y autoridades. Su visión quedó reflejada en uno de los proverbios más reconocidos de la política exterior mexicana: Entre los individuos cómo entran las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, continuó.
El evento tuvo como sede la explanada de Palacio Municipal, donde también acudieron como invitados altos mandos, funcionarios y representantes de la Respetable Logia Simbólica Femenina y de la Centenaria Logia Masculina de Mazatlán, que siempre acompañan el espíritu del ex Presidente.
Por su parte, Patricia Lorena Ibarra, de la Logia Simbólica Atenea 8-12 No. 98, leyó una reseña de la vida y obra del Benito Pablo Juárez García, además de reconocer la estatura política y el papel histórico de su esposa, Margarita Maza de Juárez como una figura fundamental durante la historia de México.