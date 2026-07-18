$!Rememoran Gobierno de Mazatlán a Benito Juárez en su 154 aniversario luctuoso

Con el propósito de rememorar el legado y defensa de la soberanía que dejó al país en vida, el gobierno de Mazatlán conmemoró el 154 aniversario luctuoso del ex Presidente de México, Benito Pablo Juárez García, en una ceremonia cívica con invitados especiales.

El acto estuvo encabezado por la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna, junto a las corporaciones de Ejército Mexicano, Marina y Policía Municipal, quienes con respeto dedicaron una ‘Guardia de Honor’ y ‘Toque de silencio’ en honor a Benito Juárez.

Durante su mensaje, la alcaldesa interina llamó a mantener la legalidad y patriotismo que impregnó Benito Juárez a México durante su mandato, en el que lideró un respeto incondicional a la Constitución y a la independencia de las leyes nacionales ante gobiernos extranjeros.