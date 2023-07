“Ayer se pusieron a disposición ante el juez cívico cerca de ocho personas, las cuales estaban haciendo caso omiso o total, después de haber decretado o determinado, que las playas estaban ya cerradas o no era recomendable ya que el bañista estuviera dentro del agua, fueron puestos a disposición por la Policía Acuática ante el juez cívico”, informó Eloy Ruiz.

Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil, dio a conocer que el día de ayer (jueves) ocho personas que no atendieron las indicaciones de la Policía Acuática, en donde se les solicitaba salir del mar, ya que el horario rebasaba la hora permitida para ingresar, fueron turnadas ante el juez cívico.

“Creo que es falta de la conciencia, es falta de la cooperación, falta de entender que si el policía, el tránsito, el salvavidas o el elemento de protección civil o cualquier otra persona que tenga plenamente noción y conocimiento de lo que te está diciendo o de lo que te está recomendando y no lo acatamos como tal, pues indistintamente las cosas no van a terminar bien”, mencionó.

El titular de Protección Civil declaró que los hechos que ocurren en las franjas de playa no se deben a la falta de participación de los centros de hospedaje, ya que el hotel puede proporcionarle las reglas a sus huéspedes, sin embargo, ellos son los únicos responsables de acatar dichas reglas.

“A veces se nos hace muy fácil, a veces nos creemos con más derechos que los que nos corresponden, a veces decimos ‘en Mazatlán no pasa nada’, por qué, porque quizás, a lo mejor no te exige o no te obliga a que cumplas como tal, pero cuando llega a ser así, dicen ‘¡Ay Mazatlán se porta muy mal con el turista!’”.

Expresó que es muy común que haya personas que viajen aquí y no atiendan las recomendaciones, mientras que al viajar al extranjero en cuanto cruzan la línea fronteriza, inmediatamente cambian su comportamiento y obedecen cualquier norma.

Ruiz Gastelum destacó que el operativo de verano 2023, que incluso dio inició de manera anticipada a las vacaciones, ha tenido pues buena asistencia de bañistas o de turistas a lo que es el municipio y aunque se han dado diferentes incidentes, algunos con consecuencias fatales, en promedio ha sido bueno.

“El periodo vacacional es bueno, es un periodo vacacional donde, si vemos el promedio de personas que han arribado y que han estado en la zona de playas conforme los accidentes o incidentes que se han suscitado”.

El coordinador de Protección Civil mencionó que algunos de estos incidentes de turistas han sido de consecuencias fatales y dijo que en ocasiones puede ser la combinación de el consumo de bebidas alcohólicas en exceso y la imprudencia e inconsciencia de las personas los que provocan estas situaciones.

Tal fue el caso de la mujer que cayó de un sexto o séptimo piso el jueves por la noche, que fue trasladada en estado crítico a una clínica privada para proporcionarle atención médica y de la cual se desconocía su estado de salud.