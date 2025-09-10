$!Remodelan pistas y salas de espera de Aeropuerto de Mazatlán

OMA y el Gobierno de Sinaloa anunciaron una inversión aproximada a los mil 500 millones de pesos para remodelar, ampliar y equipar las dos centrales aéreas de Culiacán y Mazatlán para mejorar la conectividad aérea y atención.

En Mazatlán, se proyecta una inversión de alrededor de 400 millones de pesos para la modernización de plataformas y pistas, donde ya avanzan los trabajos.

El plan de inversión del grupo Aeroportuario contempla hacerlo en 13 sitios que operan en el país, según información de su página oficial.

Los trabajos incluyen la ampliación de la terminal para duplicar su capacidad, con una inversión cercana a 470 millones de pesos, además de mejoras sus pistas y rodajes que en los últimos meses han sido dañadas por el paso del tiempo y el clima. Así como renovar el equipamiento.