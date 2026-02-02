Rendirá protesta General Ávila Alcocer este martes como Comandante de la Tercera Región Militar

El General de División de Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer, rendirá protesta este martes 3 de febrero como Comandante de la Tercera Región Militar, en sustitución del también General de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, quien a su vez asumió este 1 de febrero la comandancia de la Guardia Nacional.

El evento de toma de protesta y asunción de mando se realizará en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, en este puerto, a donde se espera la presencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya e integrantes de su gabinete.

La Tercera Región Militar comprende los estados de Sinaloa y Durango donde se encuentran la Novena y Décima Zonas Militares.

De acuerdo con lo que se ha informado públicamente hasta el momento, Ávila Alcocer egresó como oficial de artillería del Heroico Colegio Militar en 1983 y entre otros cargos, en el 2021 asumió la comandancia de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán.

También ha sido comandante de la 40 Zona Militar en Baja California Sur y de la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán.

Ha tomado el Curso Avanzado para Oficiales de Artillería de Campaña en Fort Sill, Oklahoma, Estados Unidos, además de un Curso de Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Además, formó parte del Pie Veterano del Cuerpo de Fuerzas Especiales como Subjefe de Estado Mayor y también estuvo al mando de la Subsección de Fuerzas Especiales en la Sección Tercera, Operaciones de Estado Mayor, de la Defensa Nacional y en 2024 asumió la Comandancia de la Sexta Región Militar cuando era General Brigadier.

Mientras que su ascenso a General de División fue ratificado en noviembre del 2025 por el Senado de la República, se dio a conocer de acuerdo con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.