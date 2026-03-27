Renta vacacional en Mazatlán repunta para el período de Semana Santa

Turistas buscan rentar casas y departamentos de 600 hasta 3 mil pesos para disfrutar Semana Santa en Mazatlán.

De las diversas plataformas que ofrecen el modelo de renta vacacional, reportan un nivel del 80 por ciento en reservaciones para el periodo vacacional de Semana Santa, aseguró en entrevista Luciano Carrasco Altamirano.

“Este periodo va a estar bien, dentro de lo que cabe, por eso consideramos que vamos a lograr el tema de renta vacacional. Nosotros, tenemos números alentadores donde ya tenemos un 80 por ciento al día de hoy en reservado y esperamos que va a subir un poco más”.

El dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Mazatlán destacó que se trata de un comportamiento adecuado para este período vacacional.

“Nosotros a través de las diferentes plataformas que manejamos el tema de rentas, andamos sobre un 80-82 por ciento. Creemos que va a empezar a subir en los siguientes días previa a los días. Normalmente el comportamiento con nosotros es así este periodo vacacional. Siempre es así, siempre es una semana antes que empiezan las reservaciones”.

De acuerdo al comportamiento de la industria del viaje, empieza a llegar el grueso de afluencia turística buscando la renta vacacional, es cuando ya no hay espacios en los hoteles de la ciudad.

“La persona que ya no consigue cuarto de hotel o que viene de último momento, que no trae su booking son los que buscan rentar una vivienda o departamentos”, detalló.

En cuanto a los días o el periodo que mejor les refleja ocupación, consideró es del jueves a domingo santos.

“Los días Santos, de jueves a domingo, empiezan a llegar el día miércoles aquí a Mazatlán, el día jueves, viernes y sábado son los días más fuertes y el domingo normalmente se regresan a su ciudad”.

Pero pasando estos días Santos, llega la Semana de Pascua, recalcó y es otro fin de semana donde llegan masivamente los motociclistas.

“A esto le sumamos la Semana de la Moto que también viene otro tipo de mercado, en el cual siempre nos están buscando casas con cochera o departamento que tengan cochera, porque traen su tema de vehículos motorizados y llegan también con su familia, me imagino”.

Destacó que durante ediciones anteriores los bikers llegan con familia, traen su remolque que traen sus motocicletas y hay otras personas que llegan en equipo en grupos y normalmente pues buscan un lugar donde puedan resguardarlos en cocheras.

El dirigente aseguró que Mazatlán va a estar bien en afluencia de visitantes, a pesar de los pronósticos en contra

Carrasco Altamirano expuso que para el destino de playa, el mercado emisor sigue siendo Durango, Torreón, Chihuahua, Guadalajara y Ciudad de México.

“Para nosotros es el estado vecino de Durango, es del lado tenemos sobre todo Torreón, que es el que nos junta toda la Comarca Lagunera que nos visita. Tenemos ahorita con igual la gente de Chihuahua también que ha visitado, Monterrey, Guadalajara, tenemos de Ciudad de México también que están viajando”, apuntó.

Además de esperar las rutas alternas que se acaban de abrir en nuevos vuelos a Mazatlán.