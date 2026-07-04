$!Renueva Club Rotario Mazatlán su Junta Directiva rumbo a su festejo centenario

Con la mira puesta en la celebración de su centenario el año entrante, el Club Rotario Mazatlán llevó a cabo este sábado la ceremonia de toma de protesta de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027, que será encabezada por Tsutomu Yoshii Yatabe como presidente y Mario Gilberto González Monteón como vicepresidente. Durante una ceremonia que reunió a socios e invitados especiales, Alfredo Ruelas concluyó su gestión al frente del organismo, destacando el trabajo realizado durante el año rotario en el que el club alcanzó su 99 aniversario y consolidó diversos proyectos de beneficio social para la comunidad porteña. “Cerramos un periodo que trabajamos muy intensamente en el año 99 de este club. A partir de esta toma de protesta vamos a entrar en la fase del centenario 2026-2027 y estamos dejando un club que cumplió con los objetivos que marca Rotary y el Rotario Mazatleco también; esto en el sentido de que las principales motivaciones que tenemos para ayudar a la comunidad, se han dado gracias al soporte de los empresarios, voluntarios y donadores”, expresó Ruelas Solís.





Previo al cambio de estafeta se realizaron los honores a la bandera y la lectura de los objetivos rotarios. Posteriormente, se entregaron reconocimientos a los integrantes de la directiva saliente por su labor durante el último año, en el que impulsaron actividades como la Verbena Rotaria y la segunda edición del “Walkatón”, organizada junto Venados de Mazatlán. Ante la ausencia por causas de fuerza mayor del presidente entrante, Tsutomu Yoshii Yatabe, fue el vicepresidente Mario Gilberto González quien recibió de manera oficial el mando de la nueva administración, junto con el resto de la mesa directiva, durante la protesta encabezada por María del Carmen Osuna Amparo, representante del Distrito 4100 de Rotary International. “Hoy da inicio oficialmente en Rotary International un nuevo año rotario. Nosotros iniciamos a partir del 1 de julio de este año 2026. Iniciamos un año de suma importancia para la mesa directiva porque es el centenario del club en abril; entonces además de sacar avante todos los proyectos que tenemos para este año, tenemos que también sacar nuestro centenario”, señaló González Monteón.





