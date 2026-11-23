Tras cerca de 10 meses en el cargo, Juan de Dios Mendoza López, renunció como delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán para ir en busca de la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en el Distrito 22 Electoral.

Es decir, busca ser nombrado candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a Diputado local por dicho Distrito Electoral que comprende una gran parte de la zona urbana de Mazatlán.

Tras su renuncia al cargo que ocupó del 23 de enero al 21 de noviembre, en su lugar fue designado como encargado Iván Ibarra García, quien ya había estado al frente de dicha Delegación en años anteriores.

"El día 21 tuve que presentar mi renuncia al cargo de Delegado de Vialidad y Transportes, es requisito indispensable para poder ser aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena", dijo Mendoza López en conferencia de prensa este lunes.

"El mismo día 21, fecha límite para el registro en línea, presenté una serie de documentos que acreditaban mi militancia, mi participación y la solidaridad en el partido Morena y obtuve mi registro, precisamente el registro es para coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional ubicados en el Distrito 22 Electoral del Estado Sinaloa".

Informó que en el municipio de Mazatlán hay aproximadamente 400 mil electores, de los cuales 206 mil son mujeres y 194 mil son hombres, sin embargo, en el Distrito 22 Electoral se tienen alrededor de 200 comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y es hacia ellos a quienes dirige su mensaje y son a los dirigentes, militantes y simpatizantes.

Aunque dijo no tener la fecha precisa, prevé que a mediados de diciembre el Movimiento de Regeneración Nacional designe a quien será la persona que coordine los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en dicho Distrito Electoral en el Estado de Sinaloa.

Mendoza López enfatizó estar seguro de que será designado como coordinador, pero de no ser así, apoyará a quien designe la instancia electoral de Morena.