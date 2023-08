“Además no es abrupto quiero decirles, es planeado, por qué planeado, porque ella esperó en el momento en que no repercutiera mucho en el Hospital, que ya estuviera el medicamento, que ya estuvieran licitándose las obras, están licitándose, que ya esté todo el equipamiento, que ya esté toda esa parte sin problema, que en este momento moverse no implicaría retrasar nada”.

”Es decisión personal de ya no querer, está muy enfadada, más que de presión, de tanto hostigamiento, yo no quiero culpar, simple y sencillamente hay un hostigamiento, pues un hostigamiento donde le ponen letreros en su carro, donde le ponen monos descabezados, donde la amenazan, pues es lógico que son presiones que ha venido recibiendo y lo más sano que ella decide hacer (es presentar su renuncia”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin en entrevista la mañana de este miércoles.

”Antier platiqué con ella, antier, ayer y hoy otra vez, el doctor Abel Zataráin (la sustituirá en el cargo) y lo dije hace rato, no porque sea Zataráin no es mi pariente”, reiteró el Presidente Municipal.

Pérez Ramírez asumió la dirección del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” el 15 de enero pasado y durante su gestión personal sindicalizado realizó diversas manifestaciones en contra de las condiciones en que estaba dicho nosocomio como la clausura del Quirófano, el Área de Maternidad y de Selle por parte de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riegos Sanitarios hasta que se cumpla con las disposiciones emitidas.

El Alcalde dio a conocer que ya está en proceso de licitación las obras de rehabilitación de dichas áreas para que sean reabiertas con las especificaciones de la Coepris.

También manifestó que este tipo de cambios no los tiene que platicar con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán y el tema del hostigamiento en contra de la ahora directora se va platicar con todos los regidores y el comité de dicha agrupación sindical.

”Porque aquí no es un capricho ni ceder ante el Sindicato, quiero decirles, hubiéramos cedido cuando nos hicieron marchas, cuando pidieron que la quitáramos y dijimos no, no, es un asunto de que ésto va funcionar, tiene que funcionar y los candados o lo que ganó la doctora, porque avanzó bastante en muchas cosas, no se pierda”, reiteró González Zataráin.

También dio a conocer que la ahora ex directora de dicho Hospital no quiso poner alguna denuncia por el hostigamiento y las amenazas en su contra.

El tarde del pasado 17 de mayo, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Mazatlán, apoyados por su líder Laura Tirado, se manifestaron para exigir la destitución de la directora del Hospitalito de la Juárez, Claudia Pérez Ramírez, luego de que la Coepriss clausuró un quirófano, el área de maternidad y el de “selle”.

Con pancartas en mano, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán se manifiestaron y exigieron mejor atención médica.

“No más abuso de poder, ya basta Alcalde”, “Alcalde, conocemos sus intenciones”, “Fuera directora, trato digno”, “Señor Presidente, exigimos respeto a nuestros servicios médicos”, “No al cierre del hospitalito municipal”, entre otras demandas, decía en las pancartas.