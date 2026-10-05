Renuncia Moisés Ríos como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán para ir en busca de un puesto de elección popular

Moisés Ríos Pérez renunció como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán para ir en busca de un puesto de elección popular y mientras tanto el Oficial Mayor del Ayuntamiento está a cargo de esa responsabilidad como lo establece la ley, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, presentó su renuncia el viernes por motivos de aspiraciones que tiene él, partidistas, electorales, le deseamos mucho éxito”, comentó Palacios Domínguez este lunes en entrevista.

“Mientras estuvo al frente de la Secretaría del Ayuntamiento realizó un excelente trabajo y tiene todo nuestro respeto y sabemos que le va ir muy bien”.

Agregó que ya tiene la propuesta de la persona que será la próxima titular de la Secretaría del Ayuntamiento y la tiene que presentar como tal ante el Cabildo Municipal y eso será en los próximos días.

"Al tanto se quedaría el Oficial Mayor (Ángel Fernando Arballo Quintero), que es como lo marca la ley ante la ausencia del Secretario del Ayuntamiento ahorita mismo en firmas o cualquier situación que se presente, pero rápidamente vamos a nombrar a otra persona; eso sería poniéndonos de acuerdo ante el Cabildo, voy a reservarme los detalles (de quién es) porque tengo que precisamente dar la propuesta y por respeto a las compañeras y compañeros de todo el Cabildo”, continuó Palacios Domínguez.

También dijo que hasta el momento ningún otro funcionario municipal ha presentado alguna renuncia por aspiraciones electorales más que Ríos Pérez.

La fecha de la renuncia de Ríos Pérez coincide con la del plazo del Movimiento de Regeneración Nacional para quienes aspiren a ser coordinadores o aspirantes a una diputación federal.