Reos fallecidos en riña el domingo en el Penal de Aguaruto murieron por arma blanca: Fiscal de Sinaloa

Tras manifestar que se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fallecieron siete internos y un lesionado, todos por heridas de arma punzocortante y ya está identificado el presunto responsable.

“Se confirma siete personas fallecidas y un lesionado, todos por arma punzocortante, todos hombres”, añadió Sánchez Kondo en entrevista este lunes en Mazatlán tras asistir a la celebración del Día de la Marina Nacional.

Agregó que el domingo 31 de mayo esa dependencia tuvo el reporte de la localización de personas sin vida en un módulo en el interior de dicho Centro Penitenciario y se trabajó toda la parte de la inspección del lugar y levantamiento de cuerpos.

“Son siete personas sin vida y una persona lesionada, todas por armas punzocortante... estamos haciendo todo lo relacionado de acuerdo a la investigación, principalmente los objetos punzocortantes que se aseguraron como indicios son ‘hechizos’, son objetos ahí que estamos investigando la parte del probable ingreso, pero eso va resultar de lo que derive de la investigación”, señaló.



¿Ya están identificados quiénes son los autores?, se le preguntó.

“Sí, ya está identificado el presunto responsable”, contestó la Fiscal sobre esos hechos del domingo en el penal de Culiacán.



Ante la pregunta de si pertenecen a alguna facción del crimen organizado dijo que se está trabajando en eso, lo que arroje la investigación y ya en su momento se informará al respecto.

“Lo estamos investigando, está la parte ahorita de lo que es las entrevistas en lo que es el interior del penal y todo para hilar a como fue la realización del hecho, todo eso va dentro de lo que son los actos de investigación (investigación a personal de seguridad y directivos del penal) para dar con el tema de la materialización del hecho, de cómo sucedió el hecho”.