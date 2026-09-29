Reparación del Malecón de Mazatlán recibe aval de Zofemat por 8.7 millones de pesos

Una inversión de 8.7 millones de pesos fue aprobada para reparar el malecón de Mazatlán con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien precisó que el inicio de los trabajos dependerá de que concluya el proceso de licitación.

Palacios Domínguez señaló que el monto corresponde al costo total del proyecto presentado por el Ayuntamiento, cuya aprobación se concretó durante una reunión celebrada en Culiacán, en la que el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, participó de manera virtual.

La Alcaldesa destacó que esta autorización permitirá utilizar recursos que, de acuerdo con su declaración, habían permanecido trabados durante varias administraciones, para intervenir uno de los espacios más representativos de la ciudad.

“Se aprobaron 8.7 millones de pesos, esto es para arreglar lo que es el malecón y estamos muy contentos de que podamos estar haciendo uso de los recursos de Zofemat, que por varias administraciones habían estado trabados”, comentó

“Ahora tenemos un proyecto que es importantísimo para las y los mazatlecos, que es el rostro de nuestra ciudad, que es el malecón y que ahorita requiere de esa intervención”, añadió.

Aunque afirmó que se busca realizar la reparación cuanto antes, Palacios Domínguez no estableció una fecha para el arranque de los trabajos, pues todavía debe desarrollarse el procedimiento para contratar la obra.

“Es el proyecto total, es el costo de la obra y, bueno, pues estamos muy contentos porque fue celebrado y fue aprobado para que se pueda realizar ya inmediatamente, ahora lo que sigue es hacer la licitación y en cuanto terminen las licitaciones se empezaría la obra”, declaró.

La Alcaldesa explicó que el Gobierno Municipal integró el proyecto mediante la Dirección de Obras Públicas y reconoció el acompañamiento del Gobierno del Estado durante su trámite, así como la participación federal para disponer de los recursos.

Asimismo, informó que Obras Públicas y Protección Civil realizan un estudio estructural a lo largo del malecón para identificar otros puntos que requieren atención y mantenimiento, ante las condiciones de fuerte oleaje y lluvias registradas en el puerto, destacando que estas revisiones permitirán ubicar tramos que necesiten reparaciones y, en su caso, elaborar los proyectos correspondientes para prevenir riesgos.

Los 8.7 millones de pesos aprobados para reparar el malecón forman parte de los 34 millones de pesos del fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre que fueron destrabados y podrán utilizarse en proyectos de mejoramiento de la franja costera de Mazatlán hace aproximadamente dos meses.

Respecto a los recursos restantes, Palacios Domínguez adelantó que el Ayuntamiento buscará solicitarlos para realizar otras intervenciones, entre ellas el mejoramiento de los accesos a las playas, cuyas propuestas continúan en etapa de estudios e integración.

“Tenemos ahí algunos proyectos que no son de tanta urgencia como este, que es el malecón, y vamos a continuar buscando proyectos que sumen y que puedan ser de mucho beneficio para la gente de Mazatlán y que puedan utilizarse con este fondo que tenemos”, manifestó.

Entre las propuestas mencionó la instalación de baños en la parte baja del Monumento al Pescador, un espacio que consideró pertinente atender por la concentración de visitantes durante las temporadas vacacionales.

“Ahorita tenemos previsto, por ejemplo, donde está el Monumento al Pescador, en la parte de abajo poder poner unos baños, esto sería fundamental tanto para los turistas, como para nuestros locales”, expresó.

Sobre esta propuesta, explicó que ya existe un proyecto, pero todavía requiere adecuaciones y revisión con el Gobierno del Estado antes de presentarse para su eventual aprobación mediante Zofemat.

Finalmente, la Alcaldesa agregó que personal del Ayuntamiento ha recorrido distintos puntos de la costa para identificar los lugares donde podrían mejorarse los accesos a las playas, cuyos proyectos se darán a conocer una vez que estén integrados.

De esta forma, la reparación del malecón queda a la espera de la licitación correspondiente, mientras el Ayuntamiento integra los proyectos con los que buscará acceder al resto de los recursos de Zofemat para mejorar los servicios y accesos en la franja costera de Mazatlán.