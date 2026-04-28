$!Reparan tapadera de alcantarilla peligrosa en Cerro del Vigía, en Mazatlán

Atendiendo la denuncia de vecinos, cuadrillas de trabajadores del Municipio colocaron la tapa al agujero que peligrosamente estaba a la mitad de la calle Batería, la cual es muy transitada.

Y es que por ahí no solo circulan o caminan las familias que habitan la zona, sino turistas en busca del parador fotográfico para tomar las mejores postales de panorámicas de Mazatlán, sobre todo cuando llegan cruceros o grupos de visitantes por tratarse de un sitio icónico de la ciudad.