$!Reparan tapadera de alcantarilla peligrosa en Cerro del Vigía, en Mazatlán

Atendiendo la denuncia de vecinos, cuadrillas de trabajadores del Municipio colocaron la tapa al agujero que peligrosamente estaba a la mitad de la calle Batería, la cual es muy transitada.
Y es que por ahí no solo circulan o caminan las familias que habitan la zona, sino turistas en busca del parador fotográfico para tomar las mejores postales de panorámicas de Mazatlán, sobre todo cuando llegan cruceros o grupos de visitantes por tratarse de un sitio icónico de la ciudad.
Los vecinos agradecieron la atención al llamado hecho al municipio antes de que ocurriera una desgracia humana o material al pasar por la calle con la alcantarilla destapada.
Pero, les recordaron que también tienen problemas de desabasto de agua por la llegada de nuevas torres condominales y que la red de distribución sigue siendo la misma al igual que el drenaje y ya se acerca la temporada de lluvias cuando más se colapsan las tuberías.