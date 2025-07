Repararán monumentos turísticos en Mazatlán con inversión de $4 millones de pesos

Tras reiterar que se proyecta la instalación del Museo de la Música Sinaloense en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que se contempla reparar los monumentos históricos y turísticos de este puerto con una inversión de cerca de 4 millones de pesos, entre ellos el de la Mujer Mazatleca y en esa área en noviembre de colocará una nueva estrella para reconocer al artista Horacio Palencia.

Previo a una reunión con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa, Servando Rojo, dijo que con él se tratarán temas como el que el juego del Ulama sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y sobre unos museos de nueva creación que se contemplan para este municipio como el de la Música Sinaloense o Museo de la Banda que es una petición que tienen muchas personas y representa algo muy característico de Mazatlán y de la música sinaloense que disfrutan locales y turistas.

”Y qué mejor que todos los representantes que tenemos de artistas que puedan tener un lugar en donde se pueda apreciar, ya hemos tenido acercamiento con varios artistas, ustedes los han visto que han venido aquí al Ayuntamiento y tenemos toda la colaboración de ellos, próximamente les vamos a estar avisando dónde podría ser potencialmente este museo”, añadió Palacios Dompinguez.

Agregó que con respecto al juego del Ulama ya se hizo una exposición fotográfica, se formó un comité y en el Museo de Arte se hizo también una exhibición y se han tenido pláticas con la Secretaría de Turismo del Estado, con el INAH en Mazatlán buscando ese reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, algo que no es rápido, puede durar más de un año, pero se tiene seguridad que se puede lograrlo, si no es en esta administración municipal sería en la próxima porque es parte de la cultura, se practica en El Quelite y se está buscando que no muera esa tradición.

También precisó que con el Delegado del INAH se trata el tema de crear un circuito turístico de monumentos históricos en Mazatlán, ya se está listos con unas placas que van a ser colocadas próximamente y será un atractivo más para los turistas que vengan a hacer ese recorrido, cada placa tiene un QR que aterriza en una página donde se dá la información de toda la historia de ese monumento, es un proyecto que se tiene por parte de la Secretaría de Turismo Municipal, el cual ya fue presentado como un proyecto denominado Ciudad Museo y se está buscando que el INAH dé el visto bueno para colocar estas placas, además se tiene una colaboración con el Consejo Rector del Centro Histórico.

”Aquí en Mazatlán tenemos un circuito de monumentos históricos y que es muy interesante, incluso ya tenemos una aplicación en la cual en el proyecto que se llama Ciudad Mural todos los que terminen ese circuito obtienen una insignia que pueden compartir en sus redes sociales, es un proyecto muy interesante para que también se difunda de la riqueza cultural que tenemos aquí en Mazatlán, y aprovecho para decirles también de unos proyectos que van a entrar el día de hoy en el Comité de Adquisiciones”, continuó la Presidenta Municipal.

”Esto es referente a la reparación de nuestros monumentos turísticos que tenemos a lo largo del malecón y ya están incluidos en el Plan de Obras 2025, les recuerdo que tenemos proyectadas 137 obras con un presupuesto de 336 millones de pesos, para la reparación de estos monumentos turísticos son alrededor de 4 millones de pesos, es recurso municipal y este recurso que vamos a buscar que se lleve a cabo esta rehabilitación”, reiteró Palacios Domínguez.

”Uno de los principales lugares que queremos rehabilitar es el Monumento de la Mujer Mazatleca en el cual estamos buscando que toda el área de donde están las estrellas de las artistas sinaloenses, de los artistas mazatlecos que han sido reconocidos ahí que se dé una rehabilitación y potencialmente tendremos la colocación de una nueva estrella en noviembre próximo, entonces queremos que esté listo es lugar, es un gran atractivo turístico para que vayan las personas a visitar esos lugares, que estén en óptimas condiciones y que se le de ese trato que merecen”.

Precisó que la nueva estrella será en reconocimiento al artista sinaloense Horacio Palencia, reconocido internacionalmente por su música.

”Es él, vamos a hacerle un homenaje, Horacio (Palencia)”, informó la Alcaldesa.

También dijo que el Monumento a la Familia ya requiere mucha intervención, entre otros.