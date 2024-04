“Nosotros estamos previendo, junto con el Estado, 200 mil lentes, hay empresarios que también ya compraron, que también van a hacer lo propio en los hoteles, ya nos lo hicieron saber algunas asociaciones de hoteles, ellos, no todos, pero sí hicieron un esfuerzo de algunos hoteleros de comprar lentes y van a otorgar, así nos lo hicieron saber en las reuniones”, agregó González Zataráin en entrevista la mañana de este martes.

Esta misma semana se darán a conocer los días y horarios de repartición de lentes, no se quiere hacerlo con mucha anticipación para que no los destruyan o les den mal uso.

“Extra a eso pues hay más gente que se está sumando a ésto con la adquisición de lentes, yo creo que por lentes no vamos a parar, va haber suficientes y el tema obviamente de la información que es lo más importante, del cómo debe de atender esta recomendación, porque recordemos no hay clases y hay que mandar la información a través de un tema de salud para que los padres estén preparados con ésto”.

“Aún no sabemos si los van a convocar allá ( a las instalaciones militares), de no ser convocados a ese lugar, porque recuerden que el Presidente no siempre convoca a los alcaldes, (el Alcalde estaría en el Parque) en las Ciudades Hermanas donde va estar un grupo de científicos, que va ser un punto de concentración donde ahí tendremos a la Orquesta, la Camerata, ahí vamos a acompañar”, dio a conocer el Presidente Municipal.

“(El Presidente de la República) llega un día antes, el domingo por la tarde estará aquí en Mazatlán para estar temprano en la mañanera ahí en la Zona Militar y posteriormente ya lo que es la observación del fenómeno, ese es el itinerario que se tiene, que se ha dado a conocer y nosotros a la expectativa de cualquier llamado, pero nosotros ya tenemos previsto estar el el Parque Ciudades Hermanas”.

También se va acondicionar la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada para el público, lo mismo la explanada y todo el Parque Central, ahí estará un grupo de investigadores y también podrá acceder el público, lo mismo que en las letras de Mazatlán, así como un grupo de científicos estará en El Faro y otro más en Estrella de Mar y algunos otros lugares que se irán acondicionando.