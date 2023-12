MAZATLÁN.­_De la misma manera en que actuaron en mayo de 2022, arrebatando tarjetas bancarias dentro de un cajero automático para luego vaciarlas retirando dinero en otros cajeros y haciendo compras en diferentes negocios, así le robaron hace días su tarjeta bancaria a un adulto mayor y luego le retiraron 91 mil pesos.

Se trata del caso del cuentahabiente de Banorte, Genaro “R”, de 80 años de edad, quien acudió a Noroeste y narró que el pasado sábado 18 de noviembre de este 2023, acudió solo a la sucursal de Banorte ubicada en la Avenida Rafael Buelna, a retirar dinero para costear los gastos de la operación de su esposa.

Dijo que alrededor de las 19:00 horas de ese 18 de noviembre, acudió al área de cajeros automáticos de la sucursal ubicada por la Avenida Rafael Buelna y la calle Doctor Jesús Kumate, en Mazatlán.

Al entrar al área de cajeros automáticos, un hombre joven, bien vestido y armado con una pistola le arrebató su tarjeta bancaria y le dio otra, apócrifa, diciéndole que la tomara y que con esta nueva tenía que retirar su dinero y lo amenazó para que no hiciera escándalo porque le iba a ir mal.

El delincuente armado salió del área de cajeros y junto a un cómplice que estaba afuera se retirando del lugar caminando hacia la Avenida Rafael Buelna.

”Uno estaba adentro y otro afuera, y al entrar nos decían, tiene qué entregar la tarjeta a esa persona de ahí, yo le dije por qué, pues lo va a entregar, el amigo traía una pistola en la mano, entonces me quitaron la tarjeta y entonces me la vaciaron”, narró.

”Yo iba solo, fue el día 18 de noviembre, era una persona alta, joven y bien vestido (el delincuente) que hizo el procedimiento”.

Señaló que él y su familia trataron de comunicarse por teléfono con Banorte, pero no pudieron porque era puente vacacional (18, 19 y 20 de noviembre).

Los delincuentes empezaron a saquear su tarjeta bancaria, retirando a los minutos del hecho 8 mil 800 pesos, luego lo hicieron el día 22 en varias ocasiones sacando diferentes cantidades.

”Ellos (los asaltantes) traía una tarjeta clonada de Banorte, y entonces me dijeron: esta es su tarjeta y con ella va a seguir su procedimiento, pero le dije está no es mi tarjeta, y me dijo, usted agárrela, y entonces ya la metí y pues me marcó que era una tarjeta clonada, y luego el tipo salió del banco”, explicó.

”Ya nosotros pusimos una queja con Condusef, fuimos con el Ministerio Público el día 22, se levantó el acta, entonces ahorita el banco me está contestando de que ellos no se hacen responsables de ningún procedimiento, me quitaron como 91 mil pesos”.

Señaló que en el resumen histórico se dieron cuenta en dónde hicieron compras los delicuentes.

”Fui el 21 (de noviembre) al banco de Lola Beltrán y ahí está la cuestión histórica de donde sacaron el dinero, fueron a unos súperes y estuvieron sacando dinero y artículos, y el problema está en que son astutos en el hecho y sentido de que ellos el NIP lo manejan con facilidad, no sé si el banco esté de acuerdo o no sé si estén de acuerdo”, dijo.

”Hablamos directamente con el banco, fue el 21 de noviembre, me presenté en el banco y le presenté la queja y nomás me dijeron que ellos iban a reportar una ayuda de 8 mil pesos, pero 8 mil pesos yo no puedo aceptar una condición de ese tipo, entonces el día 15 (de enero) tenemos un resultado de Condusef, en el cual digamos ese día 22”, afirmó.

Genaro dijo que le arrebataron la tarjeta.

”Queremos difundir porque somos muchas las personas de la tercera edad que nos sorprenden prácticamente en el hecho de que las tarjetas las mueven a manera y forma de común acuerdo a los intereses de los rateros”.

Los hechos anteriores

El pasado 16 de mayo de 2022, al menos dos bandas de saqueadores de tarjetas bancarias en cajeras automáticos operaron en Mazatlán donde varias personas han sido sus víctimas en las últimas dos semanas.

Una de ellas de Mazatlán, adulta mayor, a la que le saquearon casi 60 mil pesos, producto de los ahorros que le dejó su esposo antes de fallecer.

Acuda siempre acompañado a retirar dinero

Cuando acuda a retirar dinero al banco y al área de cajeros automático siempre vaya acompañado, no proporcione a nadie el nip de su tarjeta, no retire si ve gente sospechosa y sobre todo no se exponga.