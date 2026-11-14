Reporta Alcaldesa hoteles de Mazatlán con 90% de ocupación durante fin de semana largo

MAZATLÁN._ Algunos hoteles de Mazatlán están al 90 por ciento de ocupación este fin de semana y se mantiene el operativo de seguridad en las diferentes partes del municipio, aseguró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tenemos muy buena expectativa porque el lunes (16 de noviembre) es inhábiil, entonces hay algunos hoteles que están al 90 por ciento; eso la verdad es una buena expectativa que se tiene”, dijo.

“También vamos a tener muchos eventos culturales, tenemos el día de hoy (sábado) a Raúl Sandoval en el Centro Histórico; tenemos también muchos arribos de cruceros, tenemos también la visita de muchos turistas”.

Palacios Domínguez agregó que a las 17:00 horas del lunes se llevará a cabo además la develación de las estrellas del compositor Horacio Palencia y de la Banda MS, mientras que el domingo se realizará la Escapada Rural a La Noria donde además de artesanías se tendrá gastronomía.

“Vamos a estar aquí muy pendiente del operativo de seguridad para que la gente pase un buen fin de semana largo y que todo esto se traduce en derrama económica para Mazatlán”.

La Alcaldesa indicó que son 4 mil 200 elementos de la Guardia Nacional los que vienen de refuerzo a Mazatlán y, aunque todavía no están instalados todos, se tienen miles de elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno que resguardan la seguridad tanto de locales como de turistas.

“Ahorita tenemos en marcha el operativo del Buen Fin que se da especial atención a zona urbana, zona rural, pero también especial atención a zonas comerciales, a bancos, comercios en general y vamos a estar muy pendientes de cualquier situación para que inmediatamente haya respuesta de las autoridades que están aquí”.