Reporta Capitanía de Puerto salida de alrededor de 214 embarcaciones para la pesca de camarón en altamar

Después que se levantara, este lunes 29 de setiembre, la veda del camarón para los pescadores de altamar, la Capitanía de Puerto de Mazatlán reporta que fueron alrededor de 214 embarcaciones las que se aventuraron en busca de una buena pesca; es decir, solo un 30 por ciento de los 640 navíos registrados.

Luis Antonio Barreiro, Capitán de Puerto, explicó que hasta el día sábado le habían confirmado la salida de 204 buques de cara a la temporada 2025-2026; una cifra muy cercana a los 210 que se registraron el año pasado. Esta situación indica que siguen siendo los mismos barcos los que cuentan con las condiciones idóneas para el viaje.

“Ya van a la pesca unos 204, pero me falta contabilizar los de ayer, que serían unos 10 más; entonces 214 más o menos. Casi es lo mismo que él año pasado fueron 210. Aunque no es ni la mitad siquiera de los que tenemos registrados”, indicó Barreiro Varela.

“El barco que sale es porque cumple con sus obligación de tener la embarcación en la mejor condición posible y es la forma que se les firma su certificado de seguridad. Sin ese certificado de seguridad pues no pueden salir”.

De igual modo, el capitán reconoció que son varios los factores que ya no permiten la salida de tantos barcos rumbo a mar abierto para la pesca, tales como el alto costo del diésel y el tema de logística; sin embargo, esperan que les vaya bien en su travesía.

“Sabemos que el resto de la flota ya es de años que no está lista, La verdad es que la parte logística es complicada, el diésel es caro y pues la pesca también no ha sido lo que quisiéramos todos; entonces, vamos a ver este año, cómo les va, esperemos que bien”.

“Prácticamente hoy es 29 hoy a las 00:00 horas ya se levantó la veda; entonces ya están listos para empezar la batalla. Que sabemos van aquí en las inmediaciones de Sinaloa; no había ninguno que fuera a la Baja California, pero eso apenas lo vamos a confirmar”.

Añadió que estarán pendientes de las embarcaciones para evitar accidentes que se puedan presentar durante la pesca; pues saben que el inicio de temporada camaronera representa una esperanza económica para miles de familias mazatlecas que dependen de la pesca del camarón.