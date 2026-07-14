Reporta colectivo Por Las Voces Sin Justicia hallazgo de restos carbonizados en Elota

En su incansable labor de búsqueda por encontrar respuestas para las familias de personas desaparecidas, integrantes del colectivo Por Las Voces Sin Justicia informaron sobre una búsqueda positiva realizada en el municipio de Elota, donde fueron localizados restos humanos carbonizados.
Fue a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, donde la agrupación dio a conocer este hallazgo, el cual se registró en las inmediaciones de La Cruz, Elota, como parte de las labores de búsqueda que realizan de manera constante para localizar indicios que permitan dar con el paradero de personas desaparecidas.
En su breve publicación, el colectivo confirmó que durante la jornada de este martes 14 de julio, fueron encontrados restos óseos con señales de exposición al fuego, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena y el levantamiento de los indicios.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la cantidad de restos localizados, ni sobre la posible identidad de las víctimas, información que deberá ser determinada mediante los estudios periciales y genéticos que realicen las autoridades competentes.
Como parte del proceso en este tipo de hallazgos, los restos serán analizados por especialistas para establecer si corresponden a una o más personas, para posteriormente, cotejarlos con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.
En Sinaloa, los colectivos de búsqueda han mantenido jornadas permanentes en distintos municipios ante la persistencia de casos de desaparición, participando activamente en la localización de fosas clandestinas, restos humanos e indicios que contribuyan a las investigaciones.
Las autoridades no habían emitido información oficial sobre este hallazgo, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias correspondientes para determinar el alcance del descubrimiento y avanzar en los procesos de identificación.