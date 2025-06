Reporta Educación Vial hasta 8 accidentes en motocicletas en menos de 2 horas el Día del Padre

MAZATLÁN._ Continúan los accidentes de tránsito provocados por motociclistas en Mazatlán, y este domingo por la noche se registraron ocho eventualidades en menos de dos horas, de los cuales algunos dejaron heridos de gravedad y con lesiones leves; así lo informó el titular de Educación Vial, Carlos Ordóñez.

Mencionó que las causas de estos accidentes llegaron originadas por rodadas clandestinas y la poca precaución de los conductores en la vía pública, ya que cada vez es más la irresponsabilidad de la ciudadanía, especialmente en edades promedio de los 16 hasta los 25 años.

“Sí, desafortunadamente ayer en la noche hubo cerca de entre seis y ocho accidentes en menos de dos horas, en diferentes partes de la ciudad, y pues sigue siendo a causa de la irresponsabilidad de los mismos motociclistas”, dijo Ordóñez Sandoval.

“Creo que se dio un hecho muy grave en unas carreras clandestinas que hubo por la Zona Norte; otro de una muchachita bajando el puente de la (Avenida) Juan Pablo II, y ayer fueron como entre seis y ocho en diferentes puntos de la ciudad, lógicamente por la misma irresponsabilidad de los que conducen este medio de transporte”.

Indicó que no hubo decesos en estos hechos que sucedieron por toda la ciudad, pero sí algunos lesionados en estado delicado y otro con fractura. Sin embargo, asegura que la estadística de estos accidentes va a la alta, pues de 10 eventualidades que suceden, seis son productos de motociclistas.

“Son 16 motociclistas; de los 23 muertos en lo que va del año, 16 son motociclistas, cuatro peatones, dos ciclistas y un conductor. El año pasado fueron 39 muertos, fueron 23 motociclistas, y cada año ha aumentado el número de motociclistas muertos”.

NO HAY RESPETO POR VIALIDADES

Carlos Ordóñez reiteró que los padres de familia deben estar muy atentos a todos los movimientos de sus hijos mientras usan las motocicletas, pues al estar ellos jóvenes, no piden el peligro que esto conlleva y las consecuencias que puedan traer a sus vidas, incluyendo entre todo la muerte.

“Hemos sido muy repetitivos con ese tipo de recomendación. El padre sabe que el niño va a salir; ayer creo que hubo una rodada mortálicas que le llaman, y lo hacen de manera desenfrenada, no respetan, no llevan casco, no llevan la velocidad adecuada, se van metiendo, se sienten dueños y amos de las calles. Sabemos un medio de transporte frágil, que cualquier error puede tener fracturas, discapacidad o muerte; sin embargo, lo siguen haciendo ellos, lo toman como diversión”.