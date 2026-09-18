Reporta Immujer repunte de atenciones durante periodo vacacional

MAZATLÁN._ Julio marcó el punto más alto del año para el Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán, registrando un total de 105 atenciones iniciales por diferentes modalidades de violencia contra las mujeres en el puerto.

Ana Marcela Herrera López, directora de la dependencia, detalló que durante junio y julio se presentó un aumento considerable en comparación con las estadísticas del año pasado.

Destacó que después del máximo registrado en julio, el número de atenciones disminuyó aproximadamente 70 por ciento, hasta ubicarse en 36 casos desde agosto hasta lo que va de septiembre.

“En julio tuvimos el pico más alto de atenciones iniciales, con 105, pero también tuvimos una disminución muy considerable, de aproximadamente el 70 por ciento, solamente tuvimos 36 atenciones iniciales”, comentó.

La funcionaria señaló que entre las principales situaciones atendidas por Immujer se encuentran la violencia psicológica, física, económica y patrimonial, modalidades que pueden afectar la integridad, la estabilidad emocional y la autonomía de las mujeres, por lo que reiteró la importancia de solicitar orientación y acompañamiento institucional desde las primeras señales de agresión.

Asimismo, atribuyó parte del aumento en la demanda de servicios a las campañas de concientización implementadas para que las mujeres identifiquen situaciones de violencia, se acerquen a la dependencia, denuncien y soliciten acompañamiento psicológico o jurídico.

“Hemos empleado una campaña muy fuerte de concientización hacia las mujeres, para que se acerquen al instituto, denuncien y reciban atención psicológica”, declaró.

Como parte de esta estrategia, mencionó que el Immujer mantiene convenios de colaboración con empresas, las cuales ayudan a detectar y canalizar a trabajadoras que podrían encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

Además, destacó que la campaña también se lleva a escuelas, donde se trabaja con madres y padres de familia, además de difundirse mediante las redes sociales institucionales y los medios de comunicación.

En cuanto a la distribución territorial de las atenciones, la directora informó que el instituto tiene identificadas cinco colonias de las que proviene un mayor número de usuarias. Entre ellas sobresalen Santa Fe y Pradera 2.

Sin embargo, aclaró que la publicación de estos datos tiene como objetivo orientar las acciones preventivas y no señalar a las comunidades como lugares donde necesariamente exista una mayor incidencia de violencia.

“Quiero dejar muy claro que no queremos estigmatizar ninguna colonia. Todos los servicios son para todas las colonias y para la zona rural de Mazatlán”, manifestó.

De esta forma, el Instituto Municipal de la Mujer continuará con la difusión de sus servicios y las campañas en centros laborales, planteles educativos, colonias y comunidades rurales, con el propósito de acercar la atención psicológica y jurídica a las mujeres que atraviesan alguna modalidad de violencia.