Reporta Jumapam baja presión en agua tras fallas en potabilizadora de Los Horcones

Debido a una afectación ocasionada por una descarga eléctrica, Jumapam informó que el motor de la planta potabilizadora Los Horcones afectaría su producción de agua potable considerablemente (solo mil 500 litros por segundo), dejando así a la mayor parte de Mazatlán con baja presión en su suministro de agua.

Tras el comunicado del lunes, en el que daban a conocer que la baja presión del agua se resentirá en algunos asentamientos de la zona de Cerritos, así como colonias del sur y norte de la ciudad, este martes los ciudadanos continúan con dicha afectación a la espera de una pronta reparación, la cual se presume duraría cerca de 48 horas.

Jumapam informó que el incidente generaría baja presión de agua potable en el área de influencia del Tanque 5 Mil, el cual distribuye el líquido a diferentes colonias como Francisco Villa, Infonavit Alarcón, Jaripillo, Genaro Estrada, Flores Magón, San Joaquín, Valle Bonito, Foresta, La Riviera, Villa las Flores, Jesús Kumate, Ejido El Conchi y Mañanitas.

La baja presión también sorprendió este martes a los usuarios del Infonavit Conchi, Flores Magón, Rincón de Urías, Emiliano Zapata, El Campestre, Labastida Ochoa, Jaripillo, Valle Dorado, Villa Carey, Hogar del Pescador, Los Sauces, Salvador Allende, Luis Echeverría, Los Portales, Jabalíes, Fovissste Playa Azul, Fovissste Esperanza, Los Olivos, Francisco Villa, Prados del Sol, Puesta del Sol y sectores aledaños.

Asimismo, el fallo en la Potabilizadora Los Horcones también dejó una disminución de agua en el Tanque Loma Atravesada, provocando otra afectación que alcanzará las colonias Loma Atravesada, Benito Juárez, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Jesús García, Azteca, Lomas de Juárez, Venustiano Carranza, Esperanza, Villa Galaxia, Olímpica, Villa Satélite, Villa Saracco, Jacarandas, Lico Velarde, Sánchez Celis, Lomas de Mazatlán y López Mateos.

En total son más de 50 colonias y fraccionamientos del puerto los que están viendo afectado su suministro de agua potable desde el día de ayer, por lo que Jumapam lanza un llamado a los mazatlecos para utilizar el agua potable de manera responsable durante el lapso que se repara la avería, que se espera ocurra dentro de 48 horas.

Así pues, la población mazatleca deberá extremar sus precauciones al momento de realizar actividades como lavar ropa, trastes o usar el baño durante este martes y miércoles, a la espera de un nuevo comunicado de Jumapam.