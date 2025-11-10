$!Reporta Jumapam que atendió reporte de fugas de alcantarilla publicado en Noroeste

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) reporta que ya se dio solución a las dos fugas de aguas negras que estaban contaminando la avenida los Venados y paseo Arboledas en Infonavit Alarcón, mismas que había publicado Noroeste.
Informaron que este mediodía, personal de la dependencia acudió al lugar acompañados por el camión desazolvador, donde drenaron el agua estancada en la alcantarilla para solucionar el derrame que ya tenía casi dos semanas perturbando la comodidad de los vecinos.
Esta compostura en el alcantarillado dará fin a los grandes encharcamientos y malos olores que estuvieron invadiendo la vialidad principal en el Infonavit Alarcón, pues según vecinos, el desperfecto se había originado al interior de la calle paseo Arboledas.
Fue durante este lunes cuando Noroeste público una nota para resaltar la denuncia que habían hecho los vecinos, ya cansados de lidiar con la contaminación en su zona; por lo que la reparación de Jumapam vendrán a regresarles la tranquilidad en sus viviendas.