Reporta Secretario del Ayuntamiento que Coordinador de Protección Civil y acompañante se encuentran bien

Tanto el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, como su compañero que resultaron lesionados en un ataque a balazos la mañana de este miércoles se encuentran bien, aseguró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

Agregó que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, se encuentra en funciones, no ha renunciado como se rumoró en algunas redes sociales la mañana de hoy.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en la que resultaron lesionados dos compañeros, dos personas, entre ellos el Coordinador de Protección Civil, ambos trabajadores de ese organismo”, manifestó Ríos Pérez al dar la tarde de este 2 de septiembre un posicionamiento del Ayuntamiento de Mazatlán sobre estos hechos que ocurrieron cerca de las 8:00 horas en la Avenida Gutiérrez Nájera, en la Colonia Montuosa.

“También comentarles que la Presidenta Municipal, Minerva Osuna Zavala, nos dio a todos las indicaciones para su atención médica pronta y hasta el momento podemos informar que ambas personas se encuentran bien”, añadió.

“Expresamos también nuestra solidaridad con la familia y todos los compañeros de trabajo, estamos atentos a su evolución y a cualquier apoyo que ellos ocupen”.

Agregó que tanto la Presidenta Municipal como él se encontraban en la Mesa Regional de Seguridad, donde los integrantes de la misma no solamente ocupaban que se les informara sino personal de esas instituciones habían atendido el caso para activar los protocolos correspondientes.

“Decirles por último que seremos muy respetuosos de las investigaciones que realizan las autoridades competentes, esto recae en la Procuraduría quienes darán a conocer del caso los avances”.

Recalcó que lo más importante es que están bien los trabajadores de la Coordinación Municipal de Protección Civil y se siguen atendiendo.

Dijo que dicho funcionario público no había recibido amenazas previas.

También descartó que el titular de la SSPM haya renunciado y dijo que los elementos que resguardan el Palacio Municipal siempre han usado armas largas y cortas y no nada más a partir de este día.