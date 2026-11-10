Reporta Sectur $695 millones de derrama por cruceros en Mazatlán

El turismo de cruceros ha generado una derrama económica estimada de 695 millones de pesos en Mazatlán en lo que va del año, con beneficios que se extienden a comercios, transportistas, guías y comunidades cercanas al puerto, informó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Sosa Osuna señaló que se acumula la llegada de 438 mil 820 cruceristas y que los arribos de embarcaciones registran un incremento superior al 20 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, lo que estimó que el cierre de 2026 mantendrá un crecimiento de alrededor del 20 por ciento respecto a 2025.

“Este año tenemos un incremento de más del 20 por ciento contra el mismo periodo del año pasado, vamos a cerrar con un 20 por ciento más arriba que el año pasado. Eso son muy buenas noticias, muy buenos números”, comentó.

La funcionaria destacó que este martes 10 de noviembre se recibe a dos cruceros, mientras que para el miércoles 11 está prevista la llegada de tres embarcaciones, el cual será la primera de triple arribo de la temporada, lo que representa una oportunidad para los prestadores de servicios que atienden a este segmento.

“Efectivamente, el día de hoy estamos dando la bienvenida a dos cruceros, mañana recibimos tres, es la primera fecha en la que recibimos tres cruceros”, declaró.

Con respecto a los beneficios de esta afluencia, la secretaria sostuvo que el gasto de los visitantes alcanza a distintos negocios mediante la contratación de recorridos, compras y consumo de servicios.

Asimismo mencionó que entre los puntos visitados mencionó el Mercado Pino Suárez y el Centro Histórico, además de comunidades y establecimientos ubicados fuera de la zona urbana de Mazatlán.

“Representa definitivamente una gran derrama económica para todo el sector turístico, pero para toda la cadena de valor. Como sabes, hacen tours aquí en Mazatlán, van al Mercado Pino Suárez, al Centro Histórico”, manifestó.

La titular de la Sectur mencionó que los paseos incluyen localidades como Concordia y Copala, así como otros pueblos señoriales y espacios de la zona rural que forman parte de la oferta de excursiones.

Con respecto a la continuidad de estos recorridos, confirmó que los cruceristas siguen recibiendo opciones para visitar comunidades cercanas al puerto, detallando que algunos operadores cuentan con contratos con las navieras para vender las excursiones a bordo de las embarcaciones, de manera que los pasajeros pueden contratar sus actividades antes de desembarcar.

Finalmente, Sosa Osuna destacó que la llegada de cruceros permite incorporar a distintos prestadores de servicios a la atención de los visitantes, por lo que consideró importante mantener y ampliar la relación con las compañías navieras.

“Seguimos apoyando y, sobre todo, trabajando con las navieras internacionales para que así sigamos fortaleciendo la llegada de arribos de cruceros al destino de Mazatlán”, señaló.

De esta forma, expresó que con la jornada de triple arribo prevista para este miércoles, el puerto continuará la recepción de visitantes de la temporada, por lo que el reto será que esa afluencia se traduzca en consumo de servicios y oportunidades para los negocios de Mazatlán y las comunidades que participan en los recorridos.