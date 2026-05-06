Reporta Seguridad Pública de Mazatlán disminución delictiva en lo que va de mayo

Con excepción del reporte de desaparición de Servidores de la Nación el pasado fin de semana, no se han registrado otros hechos de alto impacto recientes en Mazatlán y en lo que va de mayo los índices delictivos van a la baja, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Estamos ahorita sin eventos delictivos de impacto podríamos decirlo, con excepción de este evento que sucedió (la desaparición por unos días de funcionarios públicos de programas sociales federales), han disminuido también los homicidios que es lo más importante”, añadió en entrevista.

“Los robos de motocicletas también tienen una disminución en lo que va de mayo, aproximadamente como un 50 por ciento en estos días, también ha habido recuperación de motocicletas, van seis personas detenidas por tránsito de vehículo con reporte de robo, cuatro por robo violento a un comercio, particularmente a Oxxo y a Kiosco, por robo a casa habitación y uno por portación de arma de fuego, se han recuperado 10 motocicletas y tres vehículos”.

Agregó que esos resultados de la última semana hablan del trabajo y el esfuerzo que está haciendo el personal de dicha corporación en lo que va de mayo, aperta del trabajo de las demás instituciones que apoyan en la seguridad en Mazatlán.

“Eso habla del trabajo que se está realizando, de que no nos quedamos de manera estática sino que estamos realizando tanto labores de prevención, labores de reacción, nos apoyamos mucho en las unidades de Inteligencia, Análisis y esa coordinación interinstitucional que se realiza todos los días en la Mesa de Seguridad”, recalcó.

Ante la proximidad de la celebración del Día de las Madres dijo que se implementará un Plan Operativo de Seguridad específico, principalmente en los panteones que es donde se presenta la mayor aglomeración de personas ese día.

“Ya tenemos un plan establecido y sobre todo coordinado con autoridades federales y estatales”, subrayó Barrón Valdez tras manifestar que también se brindará vigilancia en colonias de la ciudad donde se realizan mayores festejos por el Día de las Madres el próximo domingo 10 de mayo.