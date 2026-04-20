Reporta SEPyC que primaria y kínder de Mazatlán sufrieron daños en sus instalaciones durante vacaciones

Una escuela primaria y un Jardín de Niños fue el saldo de planteles que recibieron daños en sus instalaciones durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, sufriendo estragos con el tema de cableado; así lo informó el jefe de Servicios Regionales de SEPyC zona sur, José Juan Rendón.

Se trata del preescolar Ricardo Flores Magón de la colonia la Sirena, y la escuela primaria Candelario Macías de Lomas de San Jorge, ambos en Mazatlán. Dichos planteles realizaron su reporte correspondiente a Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y ya se encuentran en espera de reparaciones.

“Tuvimos ya como al tercer día una primaria que nos informó, en la que fue sustraída una parte de cableado de la bomba que surte los baños, por encima de un dañó por uso. En el caso del preescolar es el Ricardo Flores Magón, por un lado de la Sirena; ahí fue también una parte del cableado dañado nada más. No fue mucho, pero sí lo dañaron”, dijo Rendón Gómez.

“Y la otra es la primaria Candelero Aceves, que está ubicada en Loma de San Jorge. Ahí fue igual, como les comento, le dañaron el cableado al que sorte la bomba de los baños. Ya están todos los reportes ahorita, ya el ISIFE está haciendo el levantamiento y la escuela está funcionando recién de la afectación”.

Expresó que antes de vacaciones, padres de familia, vecinos y maestros pudieron reunirse con el director de Seguridad Pública, con los comandantes correspondientes a cada una de las regiones, y ahí pudieron compartir información a través ciber-chats, para que el comité de vigilancia pudieron alertar en caso de alguna emergencia.

Añadió que gracias a la unión entre comité de vigilancia y SSP en los ciber-chats, sí se han reducido mucho los casos de robos en escuelas y planteles durante el periodo vacacional. Sin embargo, Rendón exhorta a los padres de familia a seguir usando este conducto de atención ciudadana; o bien, reportar cualquier cosa al 911.

“Así que no tengamos robos, 98, 99 por ciento gracias a estos chats. Saldo blanco, y la verdad que como no fue tan grande, no identificamos casos en el primer día; ya más tarde, el lunes en la tarde, el martes en la tarde, fue cuando se dieron cuenta que no funcionaba la bomba, siendo daños menores que se les escapó el comité de vigilancia”.

“Entonces, seguir invitando a los padres de familia a que cuidemos las escuelas, que estén atentos a cualquier persona que no lleve pantalón escolar y que nos llaman, no hay ningún problema; puede ser al 911, a Seguridad Pública, para así poder intervenir y evitar que el daño siga en los planteles”.