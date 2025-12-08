Reporta Servicios Médicos Municipal un incremento en Mazatlán de casos de influenza

Un notable incremento en los casos de influenza, especialmente entre niños y jóvenes, fue lo que reportó el titular del Comité Municipal de Servicios Médicos, Carlos Mestiamec Muñiz.

Señaló que tan solo en noviembre se registraron 150 nuevos casos a nivel estatal, pero ahora la cifra ha aumentado.

Indicó sólo la semana se atendieron 60 casos de mazatlecos en las instalaciones del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”; sin embargo, no se han presentado situaciones graves que ameriten una hospitalización, por lo que recomienda seguir las recomendaciones de salud.

“(Existe) Un incremento de los casos de influenza. Al final de noviembre fueron 150 casos a nivel estatal, pero ahorita ya ha habido muchísimos casos más; aún no nos han dado la estadística de esta semana que pasó todavía, pero sí ha habido muchos casos de influenza. Afortunadamente no se ha hospitalizado con nosotros ninguno, solo en la consulta externa”, dijo Mestiamec Muñiz.

“Creo que el cubrebocas sí hay que usarlo por la salud de todos, la propia y de los demás. Y ante cualquier caso de síntomas de influenza, dejar a los niños en casa; ya sea calentura, dolor de garganta, malestar general, etcétera”.

Hizo el llamado a toda la población para que aprovechen estos servicios de vacunación que está ofreciendo el Sector Salud del Estado a través de módulos callejeros, ya que además de la influenza, también están poniendo inyecciones contra el Neumococo, Tétanos, entre otras más.

“De hecho ya se empezó desde hace dos semanas con la vacunación contra la influenza. Hay módulos en lugares públicos, inclusive en el Palacio Municipal Ayuntamiento, y la recomendación es aislar a los miembros de la familia que tengan datos de infección gripal e inclusive usar cubrebocas dentro de la casa y ponérselo al enfermo”.

“Vacunarse por supuesto. Que siempre la vacuna debe ser en octubre, para ya llegando a noviembre, diciembre (tiempo de frío), ya estar protegido. Nosotros tenemos un módulo, pero no es permanente; no tenemos nosotros vacunación (contra Influenza), siempre van del sector salud”.