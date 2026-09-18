$!Reporta SSPM baja reciente en robos a comercios en Mazatlán; Canaco advierte aumento anual

MAZATLÁN._ Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó una disminución reciente de los robos a establecimientos en Mazatlán, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo advirtió que, al considerar los casos acumulados durante 2026, este delito presenta un incremento estimado superior al 10 por ciento. Gabino Ulises Jacobo Guerrero, titular de la SSPM, aseguró que durante septiembre se ha observado una reducción significativa en la incidencia de robos a comercios, como parte de una tendencia descendente registrada desde julio. “Cada mes, se está realizando una reunión con los representantes de los comercios, donde ellos nos comparten la información que tienen sobre la incidencia delictiva y nosotros aplicamos una estrategia para apoyarlos en la inhibición del robo”, comentó. “Ahorita se presenta una baja significativa en los delitos de robo durante septiembre, por lo que la tendencia viene a la baja desde julio”, añadió.

Como ejemplo, Jacobo Guerrero mencionó que representantes de la cadena Oxxo reportaron seis robos en sus establecimientos durante lo transcurrido del mes, cantidad que calificó como inferior a la registrada anteriormente. “La cadena comercial Oxxo nos informó que llevaba seis robos en lo que va del mes. Anteriormente tenía una cifra un poco más elevada, pero afortunadamente la tendencia va a la baja”, comentó. El funcionario no precisó cuántos casos había registrado previamente esa empresa, el porcentaje exacto de disminución ni el total de denuncias por robo presentadas por los comercios de Mazatlán. En contraste, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, afirmó que el sector empresarial ha observado un aumento de los robos durante el año, situación que ya ha sido abordada en reuniones con representantes de los sectores productivos y autoridades. “Sí hemos observado un incremento en los robos a comercios, ya que es un tema que hemos abordado en las reuniones de los sectores empresariale. Calculamos que durante este año el robo a comercio registra un incremento superior al 10 por ciento”, dijo.