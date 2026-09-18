$!Reporta SSPM baja reciente en robos a comercios en Mazatlán; Canaco advierte aumento anual

MAZATLÁN._ Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó una disminución reciente de los robos a establecimientos en Mazatlán, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo advirtió que, al considerar los casos acumulados durante 2026, este delito presenta un incremento estimado superior al 10 por ciento.
Gabino Ulises Jacobo Guerrero, titular de la SSPM, aseguró que durante septiembre se ha observado una reducción significativa en la incidencia de robos a comercios, como parte de una tendencia descendente registrada desde julio.
“Cada mes, se está realizando una reunión con los representantes de los comercios, donde ellos nos comparten la información que tienen sobre la incidencia delictiva y nosotros aplicamos una estrategia para apoyarlos en la inhibición del robo”, comentó.
“Ahorita se presenta una baja significativa en los delitos de robo durante septiembre, por lo que la tendencia viene a la baja desde julio”, añadió.
Como ejemplo, Jacobo Guerrero mencionó que representantes de la cadena Oxxo reportaron seis robos en sus establecimientos durante lo transcurrido del mes, cantidad que calificó como inferior a la registrada anteriormente.
“La cadena comercial Oxxo nos informó que llevaba seis robos en lo que va del mes. Anteriormente tenía una cifra un poco más elevada, pero afortunadamente la tendencia va a la baja”, comentó.
El funcionario no precisó cuántos casos había registrado previamente esa empresa, el porcentaje exacto de disminución ni el total de denuncias por robo presentadas por los comercios de Mazatlán.
En contraste, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, afirmó que el sector empresarial ha observado un aumento de los robos durante el año, situación que ya ha sido abordada en reuniones con representantes de los sectores productivos y autoridades.
“Sí hemos observado un incremento en los robos a comercios, ya que es un tema que hemos abordado en las reuniones de los sectores empresariale. Calculamos que durante este año el robo a comercio registra un incremento superior al 10 por ciento”, dijo.
La dirigente comercial estimó que el crecimiento acumulado de este delito supera el 10 por ciento, aunque reconoció que el resultado depende del periodo utilizado como referencia.
“Estamos hablando de cuantificar los casos de enero a la fecha y de establecer contra qué año se realiza la comparación. Si lo comparamos con el año pasado, quizá el incremento no sea tan elevado, pero frente al año antepasado sí lo es”, explicó.
Si bien las declaraciones de ambas partes corresponden a periodos distintos, donde la SSPM se refirió al comportamiento reciente, mientras que Canaco habló de una estimación general en casos acumulados a lo largo de un año, las posturas no necesariamente son excluyentes, pues los robos pudieron registrar una reducción durante los últimos meses y, al mismo tiempo, mantener un balance anual superior al de periodos anteriores.
Sin embargo, ninguna de las partes proporcionó una base estadística completa que permita realizar una comparación directa.
Mantendrán recorridos en establecimientos
Jacobo Guerrero informó que la dependencia sostiene reuniones mensuales con representantes comerciales para conocer los incidentes registrados y ajustar las acciones preventivas.
Entre los acuerdos se encuentran mantener recorridos constantes en las tiendas, elaborar gráficas para analizar el comportamiento de los robos, mejorar el intercambio de información y continuar con la coordinación interinstitucional.
“Parte de los acuerdos consiste en realizar recorridos constantes en las tiendas comerciales, elaborar gráficas para compartir información y continuar con la coordinación interinstitucional que se mantiene permanentemente en el municipio”, manifestó.
Por su parte, Cázarez Oliveros advirtió que la inseguridad y la reducción de la actividad económica pueden afectar directamente a los negocios, los empleos y los ingresos de las familias.
Por tal motivo, ante este panorama, la presidenta de Canaco pidió a las autoridades reforzar la vigilancia y buscar nuevas estrategias para proteger a los establecimientos y permitir que continúen sus actividades.
“Hemos pedido y seguiremos solicitando a las autoridades que refuercen la seguridad y encuentren nuevas maneras de trabajar. Queremos que los mazatlecos podamos seguir trabajando y produciendo, porque nuestra principal tarea es mantener en movimiento la economía de Mazatlán”, declaró.
Cázarez Oliveros afirmó que brindar condiciones de tranquilidad es indispensable para mantener la operación de los negocios y el movimiento económico del municipio.
De esta forma, mientras la autoridad municipal destaca una reducción reciente, el sector comercial mantiene su preocupación por el balance acumulado del año, por lo que ante esta diferencia, ambas partes acordaron continuar con las reuniones mensuales, el intercambio de información y los recorridos preventivos para medir los resultados y ajustar las estrategias de seguridad en los establecimientos de Mazatlán.