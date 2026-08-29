Reporta SSPM disminución en robos y otros delitos durante agosto en Mazatlán

Mientras Mazatlán ha registrado diversos hechos delictivos durante agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reporta una reducción en varios delitos, principalmente patrimoniales, aseguró Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la corporación.

El funcionario destacó que, de acuerdo con los resultados correspondientes a agosto, el robo a comercio disminuyó 45.1 por ciento, mientras que la violencia familiar registra una reducción de 57.1 por ciento.

También reportó una disminución del 20 por ciento en robo de vehículos, 6.8 por ciento en robo de motocicletas, 16.7 por ciento en robo a casa habitación y 13.3 por ciento en robo a persona.

A estos resultados se suman reducciones del 30 por ciento en abuso de confianza y del 20 por ciento en privación ilegal de la libertad.

En el caso del robo a repartidor y la extorsión, señaló que se registra una disminución del 100 por ciento.

Barrón Valdez atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las autoridades municipales, estatales y federales, así como a la presencia de los elementos en distintos sectores de la ciudad.

Aseguró que cada reporte ciudadano es atendido de manera puntual y que los agentes realizan recorridos, puntos de observación y acciones de respuesta para prevenir delitos y localizar a personas o armas relacionadas con hechos delictivos.

“Se están atendiendo de manera muy rápida todos y cada uno de los reportes”, señaló el Secretario, quien llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y permitir las revisiones preventivas cuando sean necesarias.

Sobre los hechos registrados durante la madrugada del sábado en la zona de Casa Redonda y otros sectores, confirmó personas sin vida y una lesionada.

Agregó que también fue localizada sin vida una mujer en el sector de La Urraca, aunque aclaró que los detalles de cada caso corresponden a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de las investigaciones.

Barrón Valdez reconoció que la Policía Municipal requiere más personal, por lo que el Ayuntamiento mantiene acciones de reclutamiento para fortalecer la corporación.