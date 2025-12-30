Reporta Tianguis Navideño Benito Juárez un aumento del 90% en sus ventas durante la última semana

Un buen repunte en sus ventas de hasta el 90 por ciento tuvieron los comerciantes del Tianguis Navideño Benito Juárez en la última semana, cuando recibieron una concurrida asistencia de visitantes haciendo sus compras finales, informó Amalia Suheid García Lizárraga, líder de los tianguistas.

Resaltó que los comentarios positivos y el boca a boca de la gente fue clave para que más personas acudieran al tianguis esta temporada por primera vez.

Mientras que esperan cerrar de gran manera estos últimos días para emular las ventas hechas principalmente en Noche Buena.

“La verdad que hay muy buenos comentarios, gracias a la publicidad que hemos trabajado y que seguimos dándole, pues les ha ido muy bien a los compañeros. Aumentó el flujo, claro que sí. Tuvimos mucho visitante que no había venido antes a un Tianguis Navideño en esta temporada”, contó García Lizárraga.

“Aumentó hasta un 90-100 por ciento la venta, y esperemos seguimos nosotros publicitando el tianguis para tener buena venta a partir del martes y miércoles todavía que nos quedan. El 31 es el último día y muchos (comerciantes) se empiezan a ir a las 5 de la tarde”.

Recordando que este año el Tianguis Navideño se distinguió por su variedad en venta de ropa, calzado, juguetes, pijamas, artículos para el hogar, electrónicos, videojuegos y demás cosas que falten en el hogar. Es por eso que recalcan la invitación para el último día de actividades.

”Yo invito a toda la ciudadanía que nos siga acompañando en nuestro tianguis navideño este 30 y 31 de diciembre. Aún tenemos mercancía y todavía no se termina, así que van a poder encontrar todo lo que buscan”.



Apoyos, una bendición para comerciantes y sus familias

En tanto, luego de los 128 nuevos permisos otorgados por el Gobierno Municipal a comerciantes del municipio, Amalia García señaló que esto llega como una bendición para la estabilidad de los vendedores y sus familias, quienes podrán aprovecharlos a través del trabajo.

”Imagínate después de más de 10 años cómo recibe la gente estos permisos, con una estabilidad para toda su familia o un legado para alguien de sus hijos. Todos están súper contentos y más que nada porque la administración se puso muy flexible; ellos únicamente están pagando unos días a que termine el año, no están pagando un permiso completo”.