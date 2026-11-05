$!Reporta Torruco Garza destrucción de 10 mil 500 artefactos mediante desarme voluntario en Mazatlán

Aproximadamente 10 mil 500 artefactos han sido destruidos en Mazatlán mediante el programa de Desarme Voluntario y las Jornadas de Paz, en el que se han ejercido alrededor de 850 mil pesos en incentivos económicos para la población que entrega armamento. Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias, expresó que esta estrategia busca retirar armas de los hogares para reducir el riesgo de situaciones de violencia que puedan afectar a jóvenes y familias. “El día de hoy estamos aquí en la Jornada de Paz para promover sobre todo un desarme voluntario. En Mazatlán solamente llevamos aproximadamente 10 mil 500 artefactos destruidos y un dato muy importante es que se han ejercido aquí alrededor de 850 mil pesos en cuanto al intercambio armamentístico”, comentó.

“¿Qué quiere decir el desarme voluntario? La misma población es la que entrega de manera anónima armas, se destruyen en ese preciso momento y se les da un recurso económico a cambio”, agregó. Torruco Garza detalló que las personas pueden entregar las armas de manera anónima y recibir a cambio un recurso económico, donde el armamento se destruye en ese momento. “La misma población es la que entrega de manera anónima armas, se destruyen en ese preciso momento y se les da un recurso económico a cambio”, dijo.

En lo que respecta a los municipios en Sinaloa con mayor entrega de armamento, el funcionario identificó a Culiacán como uno de los principales puntos de captación, aunque resaltó que el reporte de Mazatlán se daría a conocer al concluir estas jornadas. “Pues Culiacán, y ahorita aquí en Mazatlán ya les daremos el reporte más saliente cuando termine la jornada”, dijo. En este sentido, Torruco Garza sostuvo que retirar armamento de las viviendas puede evitar que una situación de tensión derive en una agresión, particularmente cuando jóvenes u otros integrantes de una familia tienen acceso a un arma.