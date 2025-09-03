Reporta Vialidad y Transporte nulas quejas sobre transportistas durante estas vacaciones de verano

Las recién concluidas vacaciones de verano no dejaron reportes ni quejas sobre abusos de parte de transportistas contra usuarios en Mazatlán, informó Héctor Daniel Brito Rojas, delegado de Vialidad y Transporte Municipal, quien agregó que todo fluyó con normalidad en estos dos últimos meses.

Explicó que no llegaron a su oficina denuncias sobre cobros excesivos y tratando mal a los visitantes de parte del transporte público, ya que previamente se trabajó con ellos para que llevaran a cabo su servicio de forma amable y con ordenamiento.

”En esta Delegación no tuvimos reportes de quejas por parte de turistas que estuvieran haciendo notar que hubo cobros excesivos y otras quejas; todo fluyó con normalidad. La verdad que existió un ordenamiento y yo creo que eso también llevó a que las cosas se desarrollaran de una mejor manera”, dijo Brito Rojas.

Añadió que espera que esa temporada vacacional haya sido de aprovechamiento para las diferentes modalidades de transporte público. En tanto, se dijo satisfecho con la comitiva encargada de supervisar y regular el trabajo de los conductores por distintas zonas de Mazatlán.

”Hubo una comitiva conformada por modalidades de aurigas y pulmonías para vigilar que sus usuarios estuvieran trabajando en formalidad y que no estuvieran haciendo aglomeraciones innecesarias en zonas importantes de la ciudad. También el cuerpo de inspectores de la Delegación estuvo haciendo lo propio y salimos avante en este periodo vacacional”.

En ocasiones pasadas se han presentando quejas en redes sociales por parte de usuarios locales y turistas, principalmente sobre malos tratos de los transportistas que van desde abuso en el cobro hasta hostigamiento.