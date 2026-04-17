$!Reportan 1.3 millones de visitantes y derrama de $9 mil millones en primer trimestre de 2026 en Mazatlán

Pese a críticas dirigidas a Mazatlán, la Secretaría de Turismo de Sinaloa y hoteleros señalaron cifras favorables de afluencia y derrama económica que han llegado al puerto. Con explicación extendida se presentaron los resultados obtenidos en materia turística durante el primer trimestre de 2026, llamando a cerrar filas para lo que resta del año. La titular de Sectur estatal, Mireya Sosa Osuna, citó que 1.3 millones de visitantes acudieron a Mazatlán, generando una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento y más de 9 mil 071 millones de pesos en derrama económica, beneficiando a los diversas sectores económicos del destino. “En los primeros tres meses del 2026 hemos recibido a 1.3 millones de turistas, con una derrama económica estimada de 9 mil 071 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento; además, actualmente tenemos 16 hoteles en construcción, que significan 2 mil 333 habitaciones. Muchos de estos hoteles son de cadenas internacionales, lo cual muestra la confianza que tienen estas cadenas de seguir invirtiendo en Mazatlán”, abundó.

Con estos números, se indicó, se ha logrado consolidar la imagen de Mazatlán como destino turístico de clase mundial, pese al año y 8 meses de crisis de inseguridad que vive Sinaloa y que los fines de semana no se ha logrado llenar las 14 mil habitaciones del puerto, como antes. Por parte del sector hotelero, José Ramón Manguart Sánchez, destacó que ha sido gracias a que Mazatlán ha sido favorecido por la confianza del mercado tradicional nacional; de aerolíneas de bajo costo, tanto del País como internacionales; y por el mensaje que se ha mandado con los operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno, blindando carreteras y la zona turística, que por eso el destino viene de menos a más recuperándose.

En la rueda de prensa, Sosa Osuna presentó las acciones estratégicas en promoción y comercialización que han fortaleciendo la posición del puerto en el mapa de los viajeros nacionales e internacionales, en conjunto con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, la Asociación de Hoteles Tres Islas y la Secretaría de Turismo federal. Entre las acciones llevadas a cabo, resaltó la suma de campañas internacionales en Canadá, México y Estados Unidos. Así como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se logró gracias a un convenio de colaboración firmado en Fitur con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, mostrando imágenes que destacan las fortalezas turísticas del puerto. Sosa Osuna destacó también los FAMS de medios de Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, que se han realizado en las últimas horas semanas en el puerto. Por último, la funcionaria estatal delineó el plan de promoción para este año, donde sobresalen campañas activas para el resto del año con Expedia, PriceTravel, Despegar / BestDay, HotelBeds; así como con las aerolíneas WestJet, Sunwing, United Airlines, Sun Country, TAR y Volaris. Así como campañas de verano e invierno, creación de contenido, viajes de familiarización, gestión de redes sociales y participación continua en ferias, expos y eventos de promoción y las caravanas internacionales en Montreal (del 28 al 31 de julio), Houston y Dallas (20 al 23 octubre) y la participación en Vancouver Travel Expo (10 de octubre y las nacionales, en Monterrey (15, 16 y 17 de mayo), Guadalajara (22, 23 y 24 de mayo), CDMX (28 y 29 de mayo), Tijuana (5, 6 y 7 de junio), Chihuahua (19, 20 y 21 de junio) y Querétaro (26, 27 y 28 de junio).

Destacó del Cineminuto, que publicará imagen del destino en la cadena Cinépolis en el País. La Secretaria de Turismo estuvo acompañada por Carlos Berdegué, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas; Sergio Romero, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; entre otros directivos.