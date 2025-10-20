$!Reportan acumulamiento de basura en calle Ignacio Allende de colonia Juan Carrasco, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un severo problema provocado por el acumulamiento de basura en la calle Ignacio Allende, reportan vecinos y personal de la primaria ‘General Juan Carrasco’ en la colonia del mismo nombre, luego de que la zona se encuentre llena de desperdicios que la gente arroja sin pensar en el daño ambiental. Desde residuos plásticos, ramas de palma, escombros y el tronco de un cedro se pueden ver sobre la acera sin recolectar; una situación que Olga Rueda, directora del plantel, denuncia que son los mismos moradores de ese lugar los que toma las banquetas como basureros. “Lo que pasa es que aquí en la colonia tenemos esa problemática. Yo en el plantel tengo de directora como dos años y medio, y desde que yo llegué es un problema con la basura. Lo tengo que estar reportando cada semana porque viene la basura, el recolector de basura y no se lleva las bolsas”, explicó Rueda González. “Y también como tenemos enfrente lo que son los multifamiliares, a las personas se les hace fácil venir y echarnos toda la basura aquí enfrente. De hecho, ahorita si te fijas, hay escombros, árboles, ramas, de todo que no se han llevado”.







Señala que a pesar de que sí se han hecho limpieza por parte de las autoridades, el tiradero de basura persiste; sumado a que en ocasiones el camión recolector no se lleva toda la basura, lo que los obliga a tener que hacer reportes al Ayuntamiento para pedir que se lleven los desperdicios. “El viernes pasado yo vi que estaban haciendo limpieza, me imagino que fue Ayuntamiento. Pero en todo lo que es la banqueta, ahorita hay un mundo de basura, comenzando por las hojas regadas. Todo lo que sacaron también de adentro los vecinos, lo echaron aquí y la basura no se lo llevó”. “El camión (de la basura) pasa cada dos días, hace su ruta; pero también si por ejemplo, yo como escuela, los intendentes me sacan bolsas negras, no se las llevan. Yo tengo que reportar para que se las lleven, no sé si porque sea un plantel o no, pero hasta que yo hago el reporte, inmediatamente vienen y recogen”.





