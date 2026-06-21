Reportan apagón masivo en varias colonias de Mazatlán

En plena temporada de calor y con el riesgo de que se detonen robos, este domingo 21 de junio, vecinos de diversos sectores reportaron un apagón masivo de más de 15 minutos, al igual que el sábado a la misma hora.

Y es que después de las 20:00 horas de la noche, las redes se encendieron de reclamos en redes sociales, como Facebook, cuando el apagón los dejó a oscuras y sin aire o los abanicos.

Las quejas se multiplicaron por diferentes grupos para reportar donde estaban sin luz, como Real Pacífico, el Seminario, La Colosio, la Jaripillo, Mar de Cortés, Santa Laura, Petróleos Mexicanos, Salvador Allende, Villas del Rey, Huertos familiares, Las Mañanitas, 20 de noviembre, Infonavit Playas, Jabalíes, Santa Teresa, entre otras colonias más.

La petición común fue, el restablecimiento del servicio, porque los recibos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) han llegado con cobros excesivos y esas fallas técnicas no las descuentan y son buenos para aplicar multas por reconexión y cortar la energía sin motivo alguno.