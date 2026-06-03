$!Reportan apagones en colonias de la zona sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Al menos cinco apagones se han registrado este miércoles en la zona sur de Mazatlán, afectando a varias colonias como Rincón de Urías y los fraccionamientos Santa Teresa, Urbi Villa del Real y Alborada.
El primer apagón se registró a las 20:20 horas y los siguientes cada 5 minutos aproximadamente. Hasta antes de las 21:00 horas, ya iban cinco.
“La semana pasada también hubo dos apagones el martes, uno a las 20:00 horas y otro a antes de los 10 minutos”, dijo un vecino de Santa Teresa que salió a la calle con su familia.
Los colonos se quejan de que los artefactos electrónicos se pueden llegar a descomponer debido a esta situación con la energía eléctrica.
“No se puede vivir así, con este calorón no podemos encender el ventilador o el minisplit porque se va la luz dos segundos y regresa”, dijo el afectado.
Esto se suma a la ola de apagones registrados desde hace meses en la ciudad y a los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad que han provocado manifestaciones entre los usuarios y denuncias ante la Profeco.