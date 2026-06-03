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Reportan apagones en colonias de la zona sur de Mazatlán

Usuarios de diversos sectores que se han registrado interrupciones constantes en el suministro eléctrico durante la noche de este miércoles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/06/2026 21:56
03/06/2026 21:56

MAZATLÁN._ Al menos cinco apagones se han registrado este miércoles en la zona sur de Mazatlán, afectando a varias colonias como Rincón de Urías y los fraccionamientos Santa Teresa, Urbi Villa del Real y Alborada.

El primer apagón se registró a las 20:20 horas y los siguientes cada 5 minutos aproximadamente. Hasta antes de las 21:00 horas, ya iban cinco.

“La semana pasada también hubo dos apagones el martes, uno a las 20:00 horas y otro a antes de los 10 minutos”, dijo un vecino de Santa Teresa que salió a la calle con su familia.

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Los colonos se quejan de que los artefactos electrónicos se pueden llegar a descomponer debido a esta situación con la energía eléctrica.

“No se puede vivir así, con este calorón no podemos encender el ventilador o el minisplit porque se va la luz dos segundos y regresa”, dijo el afectado.

Esto se suma a la ola de apagones registrados desde hace meses en la ciudad y a los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad que han provocado manifestaciones entre los usuarios y denuncias ante la Profeco.

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